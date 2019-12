V první polovině roku 2020 začne Peugeot prodávat dva elektromobily a tři hybridní modely.

Peugeot chystá příliv svých elektrifikovaných aut. | Foto: Peugeot

Francouzská automobilka plánuje do první poloviny roku 2020 poslat na český trh celou řadu svých elektrifikovaných modelů. Jako první ale začne s novou generaci městského crossoveru Peugeot 2008, který přijede ještě s běžnými spalovacími motory. „Mohu potvrdit, že nový Peugeot 2008 uvedeme na trh v lednu,“ odpověděla na dotaz mluvčí českého zastoupení Peugeotu Radka Matthey.

Auto podobně jako jeho předchůdce sdílí platformu s hatchbackem 208, jež se také už nabízí v nové generaci. Aktuálně jde o šasi s označením CMP2, které je vybaveno hliníkovými díly. Je tužší a lehčí. Auto se bude nabízet se třemi benzinovými a dvěma naftovými motory od 74 po 114 kW. Kufr má hodnotu 434 litrů. Vůz navazuje na design nového modelu 208.

A právě Peugeot 208 bude prvním elektrickým modelem roku 2020 francouzské automobilky. Pravděpodobně na přelomu března a dubna se totiž na český trh dostane jeho verze do zásuvky e-208. Auto bude mít baterii o celkové kapacitě 50 kWh, což by mu mělo umožnit ujet zhruba 340 kilometrů na jedno nabití. Česká cena vozu dosud stanovena nebyla, ale měla by se pohybovat okolo 800 tisíc korun.

Vzhledem k příbuznosti modelů 208 a 2008 není divu, že záhy po uvedení elektrického hatchbacku přijede i crossover do zásuvky. Peugeot e-2008 bude mít na palubě dokonce i totožnou baterii jako hatchback. To je ale pro něj nevýhodou, protože z 50 kWh získá o něco kratší dojezd než menší auto. Podle WLTP mu vychází na 310 kilometrů. Auta se dobijí ze standardní zásuvky do 16 hodin a na veřejné stanici o výkonu 100 kW pak za půl hodiny do 80 procent baterie. Peugeot 2008 přijde na trh na přelomu dubna a května



Peugeot e-208 nepatří co do dojezdu k rekordmanům.

Tím ale elektrifikace u Peugeotu zdaleka nekončí. „Ještě v prvním pololetí roku 2020 uvedeme na trh tři plug-in hybridy. Jde o vozy Peugeot 3008, 508 a 508 SW,“ vysvětlila Matthey, aniž by uvedla přesnější datum.

Peugeot 3008 kombinuje benzinový motor PureTech o výkonu 147 kW a dva elektromotory, které pohání přední a zadní nápravu a tím vlastně vzniká paralelní čtyřkolka. Auto slibuje díky baterii o kapacitě 13,2 kWh dojezd až 59 km čistě na elektřinu. To je víc než u modelů 508 a 508 SW. Ty mají menší 11?8 kWh baterii a dojezdy 54 a 52 km, menšího dojezdu dosahuje kombi.

Peugeotu se dlouhodobě na českém trhu daří. Aktuálně s téměř 10 tisíci prodanými vozy za 10 měsíců letošního roku sedí na pátém místě v celkových prodejích, loni byl za tu samou dobu šestý. Úspěšný je mezi malými modely, Peugeotu 208 se prodalo 1126 kusů, i když lidé už očekávali příchod nového modelu. To ho umístilo na sedmí místo. Peugeot 2008 je aktuálně nejprodávanějším malým SUV na českém trhu s 2639 kusy. Naopak v nižší střední třídě to už není úplně ono, Peugeot 308 je s 890 prodeji až dvanáctý.