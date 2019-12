Korejská automobilka Hyundai, která dva své modely vyrání v Nošovicích v Moravskoslezském kraji, prodá letos v České republice přesně 19 400 automobilů.

Hyundai i30 Project C | Foto: Hyundai

"Příští rok chceme prostřednictvím našich dealerů prodat minimálně stejné množství vozidel jako v tom letošním. To znamená 19 400 kusů," uvedl na bilančním setkání s motoristickými novináři šéf tuzemského zastoupení značky Hyundai Martin Saitz.

Zájem zákazníků by měly upoutat především novinky. "18. ledna začne prodej nové generace našeho nejmenšího vozu, což je i10. "V předprodeji registrujeme větší poptávku, než jsme předpokládali, což nás samozřejmě těší, uvedl generální ředitel Saitz.

Další premiéry zatím prozrazovat nechtěl, pouze uvedl, že jich bude během roku 2020 celkem devět. Z dobře informovaných zdrojů se ovšem portálu Automix.cz podařilo zjistit, že příští rok se ukáže nová generace modelu i20, což je klasický městský automobil ve velikostní třídě Škody Fabie a hlavně nová generace SUV Tucson. To je nejprodávanější model Hyundai v Evropě. Vyrábí se v továrně v Nošovicích.

Změna čeká i další v tuzemsku montovaný vůz i30. V jeho případě půjde ovšem teprve o facelift. Příští rok navíc Hyundai obohatí svoji nabídku také o další verze tradičních modelů. Ponesou se jak v ekologickém duchu, kdy se objeví nové hybridy a plug-in hybridy, tak i v tom sportovním.

Nové "N" modely také z Nošovic

"Můžu prozradit, že současná nabídka automobilů divize "N" není konečná," potvrdil Martin Saitz. Poměrně logické je, že by se měl objevit vůz i20 N. Ostatně, právě tento vůz slaví úspěchy v Mistrovství světa rallyových vozů WRC. Zatím poslední novinkou z oddělení, které vede bývalý šéf divize BMW M Albert Biermann, je i30 Project C. To je o padesát kilogramů odlehčený a "drsněji" vyhlížející vůz i30 N. Vznikne ale pouze v limitované šestisetkusové sérii.

Příští rok bude podle Saitze prvním z těch, kdy se do popředí skutečně dostane elektrifikace. "Chceme prodat zhruba pět stovek automobilů, které buď vždy nebo alespoň někdy pohání elektromotor," uvedl. Letos se zatím v Česku hybridů, plug-in hybridů i bateriových elektrických vozidel s logem Hyundai prodaly necelé dvě stovky.

Přestože má Hyundai v současné době již poměrně širokou nabídku automobilů, které jsou schopné bezemisní jízdy, bateriové elektromobily nebudou v příštích letech jediným směrem, kterým se chce korejský výrobce orientovat. "Nyní si myslíme, že bateriové elektromobily najdou využití převážně ve městech, kde postačí baterie s kapacitou na dojezd přibližně 350 kilometrů, v případě potřeby většího dojezdu už to bude parketa vodíkových aut. Navíc podle mého ani spalovací motory ještě neřekly poslední slovo," vysvětlil ředitel Saitz.