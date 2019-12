Během roku se na český trh také chystají hned tři facelifty. Opel nabídne i velké MPV Zafira Life.

V roce 2020 připojíte do zásuvky i SUV Opel Grandland X. | Foto: Opel

Podobně jako řada jiných automobilek, plánuje i Opel v roce 2020 uvedení nového elektromobilu na český trh. Zatímco v listopadu letošního roku začal nabízet novou generaci modelu Corsa, hned v lednu přijde na řadu jeho elektrická verze označená Opel Corsa-e.

Opel Corsa-e sdílí společnou platformu s Peugeotem e-208. Proto nepřekvapí, že má i stejný pohon nebo kapacitu baterie. Auto kupředu žene elektromotor o výkonu rovných 100 kW, který zaručí akceleraci z nuly na 100 km/h za 8,1 sekundy. Baterie pak mají pojmout až 50 kWh, což autu podle měření WLTP dává schopnost urazit na jedno nabití až 330 km. Cena vozu by měla být obdobná jako u Peugeotu, bude se tedy pravděpodobně pohybovat okolo 800 tisíc korun.

Leden bude ve znamení elektrifikace, protože do prodeje přijde i plug-in hybridní verze Opelu Grandland X - podobně jako Peugeot chystá svůj vůz 3008 v provedení do zásuvky. Auto s výkonem 300 koní a paralelním pohonem všech kol díky dvěma elektromotorům (každý sedí na jedné nápravě) by mělo na jedno nabití ujet až 60 kilometrů. Díky tomu dosáhne na velmi nízkou tabulkovou spotřebu.

I další novinka Opelu bude vozem na sdílené platformě s jinými značkami. „V květnu 2020 začneme nabízet model Zafira Life s tím, že první auta se fyzicky objeví u dealerů už o měsíc později,“ potvrzuje mluvčí českého zastoupení německé automobilky Martin Hejral. Zafira Life bude německou obdobou velkých MPV Peugeot Traveller a Citroën Space Tourer. Na stejné platformě stojí i poslední generace Toyoty Proace.



Opel Zafira Life je totožný s velkými MPV koncernu PSA.

Za pozornost stojí fakt, že i Zafira Life projde elektrifikací. Do prodeje by se totiž měla dostat také ve verzi elektromobilu nazvaného Zafira Life-e. Na ten si ale bude nutné počkat ještě déle, do prodeje zamíří v lednu 2021 s tím, že se první vozy dostanou na silnice o dva měsíce později. Opel plánuje i elektrické Vivaro-e. Tento užitkový automobil se bude prodávat od září příštího roku.

Němci chystají hned tři facelifty. Proměnou v dubnu 2020 projde Opel Insignia. Čas přijde také na model Crossland X, který přijde v září. V prosinci se pak začne na českém trhu nabízet i modernizovaný Grandland X.

Opel dlouhodobě na českém trhu oslabuje. Od ledna do října prodal jen 4181 aut, což ho pasuje na 14. místo mezi značkami. Loni byl třináctý. Předběhlo ho BMW, za ním je například Suzuki. Značka je méně úspěšná než její sesterský Peugeot. Zatímco model 2008 je jedničkou mezi nejmenšími SUV, jeho sourozenec v podobě Opelu Crossland X je na čtvrtém místě. Ještě větší prohlubeň je mezi kompaktními SUV. Tam se Opelu Grandland X prodalo letos jen 430 kusů (22. místo), ale Peugeotu 3008 celkem 1407, což ho pasovalo na sedmou příčku.