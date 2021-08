Sportovní kupé nabízí japonská značka již od roku 1969. Nyní přichází čas sedmé generace.

Nissan Z (2021) | Foto: Nissan

Jen málo automobilů, které jsou v současné době na trhu, má tak staré datum prvního představení jako dvě sportovní kupé značky Nissan. Zatímco GT-R je i čtrnáct let po uvedení k dostání stále ve své první generaci, o rok mladší 370 Z se již odebírá na odpočinek. Nahrazuje ho nové provedení s prostým označením Nissan Z.

Auto si ze všech úhlů, stejně jako jeho interiér, můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mezigenerační proměna je dosti zásadní. Vnější design je mixem nekomplikované moderny a retro prvků. To zásadní se však událo pod kapotou. Dosud "zetko" poháněl atmosféricky plněný šestiválec s objemem 3,7 litru a výkonem 331 koní. Nyní bude mít řidič, díky montáži třílitrového šestiválce s dvojitým přeplňováním k dispozici o 74 koní více. Výkonu 405 koňských sil nadmíru dobře sekunduje nejvyšší točivý moment 475 Nm. Mezigeneračně jde v tomto parametru o nárůst 109 Nm.

Bohužel zatím není známo, na jakou rychlost se auto díky motoru dokáže rozjet, nevíme také zatím ani hodnotu zrychlení z nuly na sto kilometrů v hodině.

V základním provedení je pohonná jednotka spojena se šestistupňovou přímo řazenou převodovkou, lze však zvolit za příplatek také devítistupňový automat. Zajímavostí je v případě vozu s manuální převodovkou použití hnací hřídele z uhlíkového kompozitu.

K dispozici budou dvě úrovně výbav. Základem je Sport, vyšší dostala označení Performance. V ní je zahrnut například také mechanický samosvor. Poznáte ho také podle spoileru na zádi, jehož úkolem je zvyšovat přítlak na zadní nápravě.

Interiér je inspirován světem závodních aut. Ostatně, se závodníky prý tvůrci vozu spolupracovali. Výsledkem je pak třeba umístění červeného pole otáčkoměru na digitálním přístrojovém štítu do polohy dvanácté hodiny.

O ceně také není nic známo. Pro tuzemské zákazníky by to zřejmě byl také zcela nadbytečný údaj. S dovozem tohoto modelu do Evropy Nissan alespoň prozatím nepočítá.