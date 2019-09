V obsáhlé fotogalerii přinášíme vozy, které se premiérově představily na stáncích jednotlivých automobilových výrobců.

BMW M8 | Foto: Radek Pecák

Je to paradox. Na autosalonu ve Frankfurtu neuvidí návštěvníci nové generace automobilů, které jsou pro řadu automobilek těmi nejdůležitějšími. A to přesto, že již jsou prakticky připravené do výroby. Konkrétně se jedná například o Volkswagen Golf, Seat Leon a Škodu Octavia.

Všechny tyto vozy a k tomu ještě některé další, budou mít premiéru za pár týdnu na jiných místech. Celé se to děje kvůli tomu, aby na sebe neodlákaly pozornost od nynějšího hlavního směřování koncernu Volkswagen - tedy elektromobility.

Kromě prémiových značek, které vždy představí velkou dávku novinek, se ve Frankfurtu velká pozornost věnovala například značce Land Rover, která odhalila produkční verzi nové generace kultovního offroadu Defender. Už jsou dokonce známé i ceny. Vůz, který je už mnohem více luxusním dopravním prostředkem, než terénním pracantem, se bude v takzvané první edici prodávat za částku 1 990 000 Kč.

Ceny ostatních novinek budou většinou následovat velmi rychle. "Klasickou corsu se spalovacími motory" uvedeme na trh v říjnu, v listopadu pak modernizovanou astru a na přelomu roku bude připravena elektrická corsa," uvedl mluvčí Opelu Martin Hejral.

Také nová generace Hyundai i10 bude na trhu ještě před koncem tohoto roku. "Jen verze i10 N Line se začne prodávat až na jaře," uvedl Jan Pohorský z tuzemského zastoupení korejské značky.