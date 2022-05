Automobilka s modrým oválem letos začala prodávat modernizované provedení modelů Fiesta a Focus. To je však jejich labutí píseň.

Ford Focus ST v současném provedení | Foto: Ford

Fiesta je tradiční malý model značky Ford, který se vyrábí již od roku 1976. Za tu dobu si vydobyl pověst zřejmě nejlépe jezdícího městského hatchbacku. Nyní se nabízí v modernizovaném provedení sedmé generace. Jakmile ale za nějaké dva až tři roky skončí jeho životní cyklus, uzavře se také celá kapitola s názvem Fiesta. Nástupce se již nepřipravuje.

Vyplývá to z vyjádření dobře informovaných představitelů značky pro Automix.cz a Deník. Stejně jako u mnoha jiných značek je důvodem rozhodnutí pro ukončení produkce tohoto modelu klesající zájem zákazníků a také nemožnost udržet dostatečnou ziskovost tohoto projektu v souvislosti se stále se zpřísňujícími emisními normami v Evropě.

Fiesta tak bude následovat Mondeo, jehož éra končí právě letos. Příliš dlouhou životní pouť před sebou nemají ani velkoprostorové vozy Galaxy a S-Max. Galaxy tak třicáté výročí své existence, které připadá na rok 2025, již tedy téměř určitě neoslaví.

Odchod ze scény čeká také v nejbližších letech model Focus. I když ten má určitou šanci, že se pouze přetransformuje do prvního v Evropě vyráběného elektromobilu značky Ford. Ten začne již příští rok vznikat v Kolíně na Rýnem s využitím platformy i další techniky Volkswagenů elektrické řady ID.

Překvapením je také připravované ukončení produkce vozu Kuga. V tomto případě se totiž jedná o model s karosérií SUV, která je zákazníky žádaná. Ovšem vedení Fordu údajně připravuje místo jeho přímého nástupce elektromobil z kategorie rodinných crossoverů. Kuga má ale na přípravu pro odchod do důchodu přece jen ještě nějaký ten čas. Nová, současná třetí generace, totiž existuje teprve od roku 2019 a určitě se ještě dočká nějaké modernizace.

Přijde opravdu Bronco?

Místo modelu Explorer, který je k mání výhradně s pohonem typu plug-in hybrid, se připravuje trochu jiný typ SUV. Hovoří se o něčem, co by mohlo do určité míry konkurovat modelu Range Rover Sport.

Klasické spalovací motory se budou dále (kromě užitkových vozů) montovat vlastně již jen do malého crossoveru Puma. Ten příští rok čeká modernizace. Po ní se však objeví rovněž elektrická verze tohoto vozu.

Ford chce ale i v budoucnosti nabízet rovněž evropským zákazníkům automobily, které se nezaleknou pořádného terénu. Jedním z nich bude samozřejmě nový pick-up Ranger, který se dostaví ve druhém letošního pololetí i s výkonnou variantou Raptor a stále se jedná také o evropské verzi novodobého Bronca. "U něj ale hodně záleží na tom, jak zapadne do propočtů flotilových emisí CO2," svěřil se náš zdroj.

Vedení Fordu se již vloni dalo slyšet, že v roce 2026 bude mít každý v Evropě prodávaný model minimálně jednu verzi se schopností jízdy bez produkování emisí. V roce 2030 pak již bude na tomto kontinentu plně elektrický.