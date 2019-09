Auto má unikátní sportovní kola, černou masku chladiče, speciální sedačky a spoustu další výbavy.

Škoda před pár dny představila top verzi pro svůj hatchabck Scala. Varianta Monte Carlo, se kterou už jezdila například Škoda Fabia nebo Yeti se dostane i do malého SUV Kamiq. Automobilka zveřejnila první fotografie modelu, který se pravděpodobně ukáže příští týden na autosalonu ve Frankfurtu.

Škoda Kamiq Monte Carlo bude k poznání na první pohled. Nejen podle specifické černé masky chladiče nebo nápisu ŠKODA s černými písmeny na zádi, ale například i díky difuzoru nebo černě lakovaným diskům kol o velikosti 18“. Auto navíc dostane ve standardu full-LED světlomety, diodové jsou také svítilny brzdovek.

I uvnitř vozu najdete další specifickou výbavu řady Monte Carlo. Jde třeba o sportovní sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou, specifický dekor palubní desky nebo volant potažený kůží. Nápadná je i barevná kombinace s černou kůží a červeným prošíváním. Ve výbavě je také střešní okno.

Škoda zatím nezveřejnila ceny výbavy Monte Carlo pro svůj model Kamiq. Stane se tak pravděpodobně ve Frankfurtu, nebo krátce poté. Každopádně auto by mělo jít do prodeje ještě do konce tohoto roku.