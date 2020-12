Nová Octavia Scut by se podle mínění lidí ze Škodovky mohla v očích některých zákazníků už rovnat také s vozem Subaru Outback. To je přitom doslova žijící legendou v kategorii poloterénních kombíků.

První test Octavie Scout | Foto: Škoda Auto

Zatímco Octavia (pokud nepočítáme tu z přelomu padesátých a šedesátých let) se letos v běžných verzích i třeba RS dožila své čtvrté generace, variantu Scout budou dealeři značky Škoda nabízet teprve po třetí.

Exteriér i interiér vozu si můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii.

Zájem o tento vůz je dlouhodobě stabilní. Svědčí o tom celkové prodeje první i druhé verze. Scoutů odvozeného od Octavie druhé generace se prodalo celosvětově 53 000 kusů, další generace pak 55 000 kusů.

I když je možné tento vůz získat také se zážehovými čtyřválci, většina zákazníků volí vznětové agregáty a k nim pak automatickou převodovku.

Například v České republice se nový Scout bude nabízet výhradně s pohonem všech čtyř kol. V současnosti je v ceníku tuzemské prodejní organizace Škody Auto pouze jediná motorizace. A to ta vrcholná - dvoulitrový turbodiesel je vyladěn na schopnost poskytovat výkon rovných dvě stě koní. Tomu samozřejmě odpovídá také cenovka, která činí 929 900 Kč. Později se objeví další motorizace. Konkrétně se má jednat o dvoulitrový zážehový turbomotor ve verzi 140 kW a slabší turbodiesel (110 kW).

Zdroj: Škoda Auto

Výbava, která odvozena od stupně Style, obsahuje typické prvky pro tento derivát. Tedy specifické nárazníky, lemy kolem blatníků i prahů, plaketku Scout na předních blatnících a v interiéru třeba dřevěný dekor na palubní desce.

V autě pak zákazník nalezne také bezklíčkové odemykání a startování, parkovací senzory vpředu i vzadu, vyhřívané sedačky a volant, infotainment s desetipalcovou dotykovou obrazovko a vestavěnou navigací, středový airbag pro přední cestující, střešní ližiny, sportovní pedály a paket pro špatné cesty.

Příjemný podvozek

Tím už se dostáváme k terénním schopnostem této Škodovky. Samozřejmě nejsou bůhvíjak velké, nicméně nejnižší součást podvozku se nachází 161 milimetrů nad úrovní terénu. Jen pro ilustraci - opravdové offroady mají vždy světlou výšku přes dvacet centimetrů a největší SUV z produkce mladoboleslavské automobilky Kodiaq může bez újmy přejet překážku vysokou 194 milimetrů.

Na průjezd běžnou českou polní či lesní cestou to ale postačuje. Ověřil jsem si to osobně. I když jsem na vyčnívajících kořenech a občasných prohlubních zalitých kalnou vodou z tempa kolem 40 kilometrů v hodině neslevil, podvozek si to nechal líbit a ozdobné části na spodních částech předního a zadního nárazníku vydržely na svých místech.

Jel jsem zde jen po rovině, kdyby se ale naskytl nějaký sjezd, mohl bych spustit přidaný offroadový režim, který například do tempa 30 kilometrů v hodině samočinně přibrzďuje ve sjezdu a dovoluje převodovce řadit ve vyšších otáčkách než běžně.

Systém pohonu všech kol je v této generaci inovovaný. Využívá novou elektronicky řízenou lamelovou spojku šesté generace, která je jednak o 800 gramů lehčí než ta předchozí a navíc přispívá k úspoře paliva. To i díky tomu, že elektronika umí rozpoznat, zda je při jízdě opravdu nutné využívat pohon také zadní nápravy. Není-li tomu tak, pak se zcela odpojí elektromotor pohánějící olejové čerpadlo. Opětovné zapnutí je pak bleskurychlé.

Na běžných silnicích je auto i v režimu Normal "měkčí" než klasické Octavie a samozřejmě o hodně houpavější než varianta RS. Na druhou stranu, hodně lidem se tento plavný projev bude na špatných tuzemských silnicích zamlouvat. Není přitom třeba ubírat plyn, podvozek i díky sériově montované zadní víceprvkové nápravě, velmi dobře "stíhá" kopírovat různé výstupky a prohlubně, na která kola narážejí. Navíc je hluk od podvozku velmi dobře odizolován.

Nejlepší součástí interiéru jsou, podle mého soudu po zatím krátkém seznámení, přední sedadla. Působí velmi mohutně a pohodlně a troufnu si tvrdit, že budou vyhovovat i lidem s hodně rozložitými postavami. Jsou navíc potažena příjemnou látkou s označením ThermoFlux, upoutají i logem Scout a hnědým prošitím.

Dřevěný dekor lišty na palubní desce bych já osobně oželel, ale oproti minulým pokusům s podobným materiálem nyní působí přece jen vkusněji. Vše je výborně zpracované a ergonomicky bezproblémové.