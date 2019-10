Designéři ale nemají moc času, film jde do kin už 20. prosince letošního roku

Porsche navrhuje stíhačku do Hvězdných válek. | Foto: Porsche

V Praze jezdí tramvaje z dílny Porsche, můžete si koupit i rychlý člun s logem Zuffenhausenu. Tak proč by nemohla létat také vesmírná stíhačka, kterou navrhl tým designérů Porsche? Možná proto, že žádné takové stroje ještě v reálu neexistují. Na filmovém plátně ale ano.

Designové studio Porsche dostalo za úkol navrhnout vesmírnou loď pro nejnovější díl Hvězdných válek. Film se jmenuje Star Wars: The Rise of Skywalker a do kina jde už 20. prosince. Je překvapivé, že tým na na návrh tak málo času a dá se také předpokládat, že loď nebude hrát až zas tak velkou roli.

„Vymýšlet hvězdnou loď s čistým DNA Porsche je vzrušující. Přestože se zdá, že toho mnoho nemá společného, oba světy mají společnou filosofii. Spolupráce s týmem Hvězdných válek nás inspiruje. Jsem si jistý, že obě strany z toho budou těžit,“ řekl Michael Mauer, viceprezident oddělení Style Porsche.

Studio už podle všeho nějaké návrhy designu má. Automobilka je ale nezveřejní do té doby, než proběhne premiéra filmu. Vydala k tomu proto jen několik fotografií, které naznačují, jak spolupráce mezi filmovým štábem a Porsche vypadá. Víc najdete v přiložené galerii.