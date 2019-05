Praktičtější a levnější alternativa k 911 by se měla objevit už začátkem příštího roku. A to i jako kabriolet.

Render dvoudveřového Porsche Panamera | Foto: archiv

Britský Autocar zveřejnil zajímavou zprávu týkající se rozšiřování modelového portfolia značky Porsche. Podle dobře informovaných zdrojů v Zuffenhausenu pracují na dvoudveřovém kupé na základech modelu Panamera. K němu by se měla přidat také otevřená verze. Porsche tak reaguje na vysokou oblibu BMW řady 8 a Astonu Martin Vantage.





Autocar vychází z toho, že tyto spekulace nikdo z vedení Porsche nevyvrátil, a to ani po přímém dotazu. Obě nové verze by se měly objevit už příští rok, přičemž by nemělo jít o klasické čtyřmístné vozy, ale spíš o uspořádání 2+2. Zde by však bylo pro posádku a jejich zavazadla více místa, než tomu je v případě Porsche 911.



Podobné zvěsti se objevují také v Německu, kde už mají jasno, že novinky budou postaveny na základech zkrácené platformy MSB, kterou používá právě Panamera.



S největší pravděpodobností nepůjde o rozšíření karosářských verzí Panamery, ale o svébytné modely s vlastním jménem. Pohonné jednotky budou kompletně převzaté, a to včetně plug-in hybridního ústrojí. Tuto tézi podporuje nejen nutnost snižovat celkové emise, ale především oblíbenost plug-in hybridní Panamery, která tvoří více jak polovinu prodejů.