Mezi auta s největšími kufry patří často MPV, přitom jde o vymírající skupinu vozů. | Foto: Renault

Vánoce jsou na spadnutí a tu a tam se stane, že se dárky pro vaše blízké už ani nevejdou do tašek a batohů. Jedinou možností je sáhnout po autě a dojet si pro ně. Ostatně, řada zákazníků českých eshopů si koupené zboží raději převezme osobně, než aby čekala na pošťáka, který jim je bude doručovat někdy mezi devátou ráno a pátou odpoledne.

Jenže vyrazit pro dárky s malým městským vozem také nemusí být ono. Kufr s kapacitou 300 litrů pojme jen pár tašek z Lidlu, s velkými krabicemi to bude horší. Proto jsme zapátrali v cenících a technických údajích automobilek, abychom našli ideální vozy na tento úkol.

Hned na začátku jsme si přitom stanovili poměrně ostré podmínky. Za částku do 300 tisíc korun - pro ty s nejnižším rozpočtem, jsme hledali auta s kapacitou alespoň 500 litrů. Za částky od 300 do 500 tisíc korun jsme už chtěli objem kufru alespoň 600 litrů. No a pro bohatší řidiče s rozpočtem do 800 tisíc korun pak rovnou 700 litrů prostoru.

Že jsou to drsné podmínky doložil fakt, že v naší síti neuvízla ani jediná škodovka. Ukázalo se, že králem kufrů je Dacia, logicky hlavně v nejnižší cenové kategorii do 300 tisíc, kde jiné auto ani nenajdete. Díky modelu Dokker navíc otvírá i kategorii do půl milionu a nebýt Fiatu Dobló Panorama s kufrem jen o 10 litrů menším, vládne i zde.

V půlmilionové kategorii našla své místo řada kombíků německé i francouzské provenience, naopak kompaktní SUV se tu neprojevila. Vozy této kategorie jsme objevili až u aut do 800 tisíc korun. Jde hlavně o koncernové modely vycházející ze Škody Kodiaq a několik velmi rozměrných MPV. I tak ale najít auto s kufrem o velikosti přesahující 700 litrů nebylo nic lehkého. Posuďte sami.

