Škoda ve svých původních plánech předpokládala, že svůj velký elektromobil vyráběný v Mladé Boleslavi přestaví během letošního jara. Epidemie nového typu koronaviru však donutila zodpovědné činitele automobilky udělat změny.

Kamuflovaná základní verze Enyaqu v provozu | Foto: autoexpress.co.uk

Již za měsíc se měla konat premiéra devátého modelu produkovaného s logem mladoboleslavské automobilky Škoda. Nakonec si však Enyaq, jak se novinka jmenuje, musí na své okamžiky slávy ještě počkat. "V tuto chvíli se počítá s premiérou na začátku podzimu a začátky prodejů na přelomu roku," uvedl pro Deník a Automix.cz dobře informovaný zdroj z automobilky. Nepřál si ovšem být jmenovám, protože není oprávněn podávat informace médiím.

Oproti předpokladům také veřejnost neuvidí jako první automobil s atraktivními tvary kupé-SUV, tedy produkční verzi konceptu Vision IV, který automobilka předváděla na autosalonech. Přednost dostala praktičtější verze, u níž je linie střechy se zemí přece jen daleko rovnoběžnější. Již poměrně přesný obrázek o boční linii vozu dávají špionážní fotografie kamuflovaného exempláře z provozu. Jsou součástí naší fotogalerie představující chystané novinky značky Škoda pro zbytek letošního roku.

Technika v obou karosářských verzích ovšem bude shodná. Využije se speciální platformy MEB, kterou vyvinul koncern Volkswagen pro své elektromobily nové generace. Levnější verze budou poháněny jedním elektromotorem uloženým u zadní nápravy, půjde ale ovšem zabudovat rovněž druhý agregát. Ten pak zajistí roztáčení předních kol. Auto, odbdobně jako je tomu i Volkswagenu ID.3 a chystaného ID.4, bude mít v podlaze zabudovaný jeden ze tří možných bateriových paketů. Ten největší získá kapacitu přes 80 kWh, což by mělo zajistit dojezd kolem pěti set kilometrů.

Nové verze Octavií i Kamiqu

Stejně tak i výkon bude možné volit. Enyaq se tak může stát "nejsilnější" současnou Škodovkou, když řidiči poskytne více než tři stovky koňských sil.

Přesný ceník bude zveřejněn až také v průběhu podzimu. Jak jsme ale již informovali, cena bude začínat na úrovni 800 000 Kč. To ale v případě varianty s pohonem jedné nápravy a nejmenší baterií. U verzí s lepší technikou a výbavou budou zákazníci nuceni poslat na konto dealerů částky přesahující jeden milión korun.

Na rozdíl od Enyaqu se podle našeho zdroje nijak zásadně nezpozdí další verze a deriváty nejdůležitějšího modelu značky. Tím je samozřejmě Octavia. "Ještě letos se tak zákazníci dočkají jak verze RS, tak i Scout, stejně jako těch s alternativními pohony," řekl informátor.

To znamená, že opět se v nabídce ocitne verze G-Tec umožňující jízdu za stlačený zemní plyn, dále pak mildhybridní i plug-in hybridní varianty. Pohon typu plug-in hybrid (tedy ten, který umožní po nabití baterií ze zásuvky jízdu čistě na elektřinu do vzdálenosti cca 50 kilometrů) bude zabudován i do obou karosářských verzí Octavií RS. Ta ovšem dostane ale i výhradně benzinový nebo dieselový motor.

Poslední novinkou se stane Kamiq s "offroadovou" vizáží. Označení je Scoutline a v zásadě jde o designové změny běžného Kamiqu. Rozpoznatelný bude díky černým plastovým lemům na blatnících a prazích a stříbrných plastových nástavců pod předním a zadním nárazníkem.