Náklady na vývoj, požadavky zákazníků a moderní platforma současné generace R35 jsou důvody, proč elektrifikace nového GT-R prozatím není na pořadu dne.

Navzdory tomu, že automobilka Nissan tlačí na urychlený vývoj elektrifikovaného pohonu pro téměř všechny své modelové řady, Nissan GT-R téměř jistě nebude jednou z nich. Důvodem jsou vyšší náklady na vývoj a také vyloženě negativní postoj stávající klientely.



Nissan však ještě není zcela rozhodnut, zda použít aktuální R35 platformu, která je veskrze moderní, a na ní postavené GT-R se stále dobře prodává, nicméně neumožňuje žádný způsob elektrifikace, nebo vyvinout úplně novou. Hiroshi Tamura, legenda stojící za modelem GT-R, momentálně jako pravděpodobnější vidí první variantu.



Tamura na newyorském autosalonu položil zástupcům novinářů jednoduchou otázku: „Chtěli byste hybridní GT-R?“ Drtivá většina respondentů odpověděla negativně. „Vidíte, a stejný názor mají i naši zákazníci, z nichž pouze jeden ze sta by tuto cestu uvítal.“



Pokud by se Nissan vydal cestou elektrifikace, cena, která je aktuálně jedna nejnižší na trhu se supersportovními vozy, by se rázem dostala do teritoria Lamborghini Huracan. Tamura rovněž odhaduje že hybridní systém by přidal více jak 200 kilogramů, což je další problém, který hovoří ve prospěch konvenční pohonné jednotky.

V galerii si můžete prohlédnout nejnovější provedení Nissmo a výroční GT-R 50th Anniversary.