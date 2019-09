Volkswagen Passat začíná novou éru. Hlasové ovládání mnoha funkcí začne po vyslovení formulky Ahoj Volkswagen a odpovědi auta: "Ano, prosím".

Interiér modernizovaníého VW Passat | Foto: Volkswagen

Zatímco dlouhá léta bylo zvykem výrobců vozů montovat do inteirérů vozů různé typy rádií a multimediální displeje s odlišně velkými úhlopříčkami, v blízké budoucnosti se tato zavedená praxe, minimálně v případě vozů koncernu Volkswagen, změní. Zaznělo to při tuzemské premiéře modernizované verze modelu Passat.

Centrální panel bude ve více i méně vybavených a výkonných verzích prakticky identický. Jen v některých budou určité funkce (například navigace) odemknuty a v jiných ne. Záleží na tom, zda si zákazník bude ochoten za ně připlatit. Samozřejmě také ale v případě dražších verzí modelu dostane to či ono automaticky.

Jako první je tento přístup k zábavnímu a informačnímu systému patrný ve voze Passat, ale další postupný krok v tomto směru učiní přicházející Golf a nejdále v tomto směru bude elektromobil Volkswagen ID.3.

Zatímco od roku 2015 zákazníci Volkswagenu mohli používat platformu Car Net, nyní je připravena daleko schopnější platforma Volkswagen We.

Každý nový Passat teď bude díky integrované SIM kartě neustále připojen k internetu. Za data, která jejím prostřednictvím proudí do vozu, uživatel nic neplatí. Její platnost navíc není časově omezena. Každý zákazník obdrží po jednorázovém přihlášení své „Volkswagen ID“, s nímž bude mít přístup například k mobilním internetovým službám „We Connect“ a „We Connect Plus“.

I auto bude mít PIN

Když kdokoli s příslušným klíčkem nastoupí do modernizovaného Passatu, bude se moci pomocí PINu přihlásit a vůz se ihned přizpůsobí jeho dříve zvolenému nastavení. To znamená, že například navolí preferované uspořádání digitálního přístrojového štítu, nastaví sedačku, zrcátka, klimatizaci a třeba i ambientní osvětlení. Pokud tak neučiní, bude vůz přepnut do režimu "Host" a všechny výše zmíněné prvky si bude muset nastavovat stále znovu a znovu a manuálně.

To je možné dělat i hlasem, dokonce v češtině. Stačí zvolat Ahoj Volkswagen a počkat na odpověď: "Ano, prosím" Pak bude moci zadat klidně hovorovou mluvou požádat systém, aby našel například nejbližší pizzerii, vytočil číslo manželčina telefonu a podobně.

Pro zákazníka, který některé funkce nezískal v okamžiku koupě, není nic ztraceno. Bude si je moci kdykoli koupit přímo z auta prostřednitvím In Car Shopu. Například i datové balíčky pro využívání streamingových služeb nebo hotspotu WLAN. Jednou ze zajímavých a v některých lokalitách již fungující aplikací We Park. Řidič si po zaparkování ušetří cestu k parkovacímu automatu, protože „We Park“ zajistí úhradu parkovného poprvé přímo prostřednictvím informačního a zábavního systému nového modelu Passat.

Vyúčtování probíhá s přesností na minuty a centy: měsíčně a bezhotovostně. Kontroloři rozpoznají uživatele této internetové služby podle registrační značky a nálepky „We Park“. Aplikace „We Park“ uživatele včas upozorní na případné omezení parkovací doby. Navíc ukáže místo, kde byl vůz zaparkován. Pokuty za překročení parkovací doby patří díky službě „We Park“ minulosti. Služba „We Park“ je v současnosti dostupná již ve 134 německých městech. Ještě letos se k nim připojí první města ve Španělsku a Nizozemí.

Pro vozidla užívaná ve firemních vozových parcích bude zase užitečná aplikace „We Connect Fleet“ Funkce, jako je „Digitální kniha jízd“, „Digitální kniha doplňování paliva“, „Provozní hospodárnost“, „Lokalizace GPS a průběh trasy“, „Analýza spotřeby“ a „Řízení údržby“, snižují náklady na údržbu a šetří čas i finanční prostředky. Další aplikace budou nepochybně přicházet později.