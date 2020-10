Švédsko-čínská automobilka je v poslední době známá i díky svým kontroverzním rozhodnutím. Například nedávno šlo o povinnou montáž omezovače rychlosti na 180 kilometrů v hodině do všech svých vozů.

Volvo XC90 Polestar | Foto: Volvo

Až se zřejmě v roce 2022 nebo 2023 představí nová generace vozu XC-90, tradičního SUV modelu značky Volvo, bude to s vysokou pravděpodobností poslední typ automobilu, do kterého budou dělníci v továrně této automobilky montovat výfuk. V rozhovoru pro magazín Car and Driver to připustil generální ředitel Volva Hakan Samuelsson.

Podle něho se doba, kdy Volvo skončí s automobily poháněnými spalovacími motory, velmi přiblížila. Přesto si ještě ponechal pootetvřená dvířka ke konečnému rozhodnutí. "Záleží na preferencích zákazníků, a také na tom, jak se vybuduje dostatečná dobíjecí infrastruktura. Každopádně máme ambici být plně električtí ještě dříve než to bude po rozhodnutí vlád států povinné," sdělil.

Zodpovědní činitelé Volva dospěli k názoru, že vozy prémiového segmentu budou dříve či později plně elektrické. „Můžete spekulovat, jak dlouho to bude trvat, než budou všechny prémiové vozy elektrické, ale dospěli jsme k závěru, že pokud chceme být rychle rostoucí, měli bychom se soustředit na tento segment. Je to pro nás mnohem chytřejší než zkoušet podíl na trhu v zmenšujícím se segmentu konvenčních automobilů," říká Samuelsson.

Současná generace Volva XC90 je na trhu od roku 2014. Vloni vůz podstoupil facelift. Je tedy pravděpodobné, že ho čekají že do představení nástupce již zbývají jen zhruba dva roky.

Pokud by v případě této nové generace platila obvyklá sedmi až osmiletá doba výrobního cyklu (a platilo to, co píšeme v předcházejících odstavcích), pak by to znamenalo, že bude plně elektrickou automobilkou nejpozději v roce 2030.

V současné době má Volvo jediný bateriový elektromobil. Je je jím XC 40 Recharge. V budoucnosti hodlá zákazníkům nabízet řadu čistých elektromobilů s velikostí menší či větší než toto původně konvenční SUV.

"Některé budou fungovat na stávajících platformách XC40 a Polestar 2, další budou menší a budou založeny na platformách Geely v Číně," doplnil Samuelsson.