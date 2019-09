Auto se zvětšilo ve všech směrech. Nissan zatím hovoří jen o jediném motoru.

Industriální haly starého přístavu v Kolíně nad Rýnem ukrývají luxusní kavárny nebo obchody s designovým nábytkem. Je to zvláštní místo pro premiéru druhé generace Nissanu Juke. Už jen proto, že ta odcházející byla výstředním vozem s možná až příliš nápadným vzhledem, který jedny přitahoval a druhé vyloženě odpuzoval.

Fakt, že to má novinka změnit, mi došel ve chvíli, kdy před námi zástupce Nissanu strhl prostěradlo z vozu, který se veřejnosti ukáže příští týden na autosalonu ve Frankfurtu. Jeho vzhled je totiž velmi moderní až futuristický, klidně by to mohl být jen výstavní koncept. Na druhou stranu se ale najde jen málo lidí, které bude svým zjevem pohoršovat tak, jak se to dělo u první generace.

Z Nissanu Juke je cítit, že pro designéry bylo těžké navázat na starý styl vozu a přihrát zákazníkům nové pojetí moderní hravosti. Nakonec se to ale povedlo. Na přídi najdete stále kulaté světlomety dole a LED pro denní svícení, tentokrát ve velmi úzkém pásu nad nimi. Auto může mít nápadné barevné kombinace s jinou barvou střechy. Vůz, který jsem si prohlédl, měl rudý lak, černou střechu a s tím kontrastní 19“ černá litá kola. To je ale maximum, začínat se bude na 16“.

Auto vyrostlo do všech směrů. Je vyšší a širší, to o pár centimetrů, ale také delší – rovnou o pořádných sedm centimetrů navíc. To nejen znamená, že už na první pohled působí dospělejším dojmem, ale přináší v kabině i více místa. Stačilo si sednout na zadní sedadla a bylo jasno. Konečně se sem vejde i nadprůměrně vzrostlý dospělý – i když hlavou jen těsně mine strop. Na kolena je místa dostatek. Větší je také kufr. Narostl na dobře využitelných 422 litrů. Chlubí se dvojitou podlahou, ale „vychytávky“ typu síťového programu nebo většího množství háčků na tašky nečekejte. Je to strohý prostor.



I když to z fotky nevypadá, kabina vozu je nyní prostornější.

Kabina se však snaží být stejně hravá jako exteriér vozu. Součástí všech výbav budou sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou, které mají podpořit sportovní pocit z jízdy. V těch vyšších je pak dostanete s reproduktory Bose, které vám budou hrát přímo do uší. Je to pěkný originální detail, kterým se zase Juke snaží mířit na mladší řidiče.

S tím jde ruku v ruce konektivita, která je v dnešním světě aut důležitá. Propojení s chytrými telefony je samozřejmostí. Stačí připojit kabelem a zábavní systém zrcadlí obsah domovské obrazovky Androidu i iOS. Škoda, že se to musí dělat USB kabelem. Na palubě Juke není možnost přenášet tyto údaje z telefonu bezdrátově, jak to dělá třeba Škoda. Chybí i moderní indukční nabíjení. Naopak je tu wi-fi, možnost virtuální SIM karty nebo ovládání vozu pomocí aplikace (lze kontrolovat stav paliva nebo například zamknout dveře).

Sedl jsme si za volant Nissanu Juke. Na první pohled mi přišel poměrně velký, ale dobře se drží. Nejde však o nový design, znám ho třeba i z SUV X-Trail, což je trochu škoda. Výrobce také nešel úplně s dobou a nenahradil celý přístrojový štít obrazovkou. Jsou tu klasické budíky, i když doplněné o rozměrný displej počítače mezi nimi. I tak ale palubní deska působí velmi moderně.

A co Juke požene kupředu? Zatím Nissan hovoří jen o jedno motoru – litrovém tříválci 1.0 DIG-T, který pro něj přichystali u Renaultu. Motor o výkonu 117 koní bude roztáčet pouze přední kola, ale spojí se dohromady s manuální šestistupňovou nebo automatickou dvouspojkovou převodovkou se sedmi stupni. I když SUV vyrostlo, je o něco lehčí a tím pádem má být i agilnější. Tomu má podle zástupců značky odpovídat i podvozek. Nepůjde ho elektronicky nastavit, ale jeho naladění podle nich uspokojí ty, kteří hledají zábavu za volantem. Nastavení jízdních režimů bude měnit reakce plynového pedálu, řízení a případně převodovky.

Nový Nissan Juke si budete moci prohlédnout na autosalonu ve Frankfurtu. České zastoupení japonské automobilky pak bude mít ceník připravený ke konci října. První vozy by se fyzicky měly objevit na českých silnicích ještě do konce letošního roku.