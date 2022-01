Futuristický elektrický pick-up značky Tesla se představil již v roce 2019. Nakonec by jeho výroba měla odstartovat až v roce 2023.

Tesla Cybertruck | Foto: Tesla

Nejprve 2021, pak konec roku 2022 a teď již první čtvrletí 2023. Tak vedení značky Tesla posouvá start sériové výroby elektrického pick-upu Cybertruck. Nové datum agentuře Reuters prozradil člověk, který je dobře obeznámen s děním v americkém výrobci elektromobilů. Ani v těchto prvních měsících roku 2023 však nemá jít o plnou sériovou výrobu. Vznikne totiž nejspíše pouze jedna limitovaná edice tohoto vozu.

Na to, jak by měl vůz vypadat, se můžete podívat do naší fotogalerie.

Důvodem posledního odložení termínu uvedení futuristického vozidla na trh má být údajně nutnost přizpůsobit jeho vlastnosti. Tesla nechce s dojezdem ani dalšími parametry zaostávat za konkurencí.

Tou bude aktuálně hlavně Ford F 150 Lightning. Ten začne sjíždět z výrobní linky továren s modrým oválem již letos na jaře. Představitelé Fordu současně oznámili, že kvůli velkému zájmu o tento model zvýšili roční výrobní kapacitu na 150 000 kusů. V důsledku těchto oznámení se tržní cena tradiční americké automobilky zvýšila a poprvé překonala hranici 100 miliard dolarů, zatímco akcie Tesly klesly.

Prvním signálem svědčícím o tom, že s Cybertruckem není všechno v nejlepším pořádku, byla úprava internetových stránek Tesly. Tam totiž dříve v pasáži o Cybetrucku stálo upozornění, že zákazníci budou moci dokončit svoji konfiguraci v roce 2022, když se přiblíží start výroby. Nyní už tam tento letopočet chybí.