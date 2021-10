Model HR-V je pro Hondu tím, který by měl oslovovat čím dál širší řady motoristů. Na rozdíl od minulé generace už má být více použitelný pro rodiny a jeho vzhled méně polarizuje.

Testovací jízdy v Německu provázelo nevlídné počasí | Foto: Honda

Velká část dříve nabízených modelů Hondy měla totiž až extravagantí tvary, které navíc po čas ztrácely na modernosti. Linie karosérie jsou teď mnohem plynulejší, interiér působí dojmem moderního obýváku v severském stylu a ekologicky zaměřené motoristy potěší, že velkou část kilometrů lze ujet v elektrickém, tudíž bezemisním režimu, což jsem si osobně ověřil v okolí německého Frankfurtu nad Mohanem, kde jsem s ním již měl možnost ujet první stovku kilometrů.

Na design i detaily vozu se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Elektrický pohon zajišťují dva elektromotory, které ovšem spolupracují s benzinovou patnáctistovkou. Celé ústrojí doplňuje lithium-iontový akumulátor a převodovka se stálým převodem. Celkový výkon dosahuje 131 koňských sil a točivý moment je až 253 Nm. Normovaná spotřeba v cyklu WLTP činí 5,4 litru.

V zásadě se při jízdě s novým HR-V využívají tři režimy. Na dálnici, kde se jede konstatní vysokou rychlostí, kola roztáčí spalovací motor. Jestliže ale také tam řidič potřebuje zrychlit, přepne se auto do hybridního módu, kdy se využije také síla elektromotoru. Naopak ve městě a v jeho okolí se jede buď čistě “elektricky” nebo v hybridním módu . V rychlostech do 40 kilometrů je podíl elektrické jízdy podle propočtů specialistů Hondy plných 91 procent a ještě v tempu mezi 40-80 kilometry dosahuje podíl elektropohonu 54 procent.

Vůz s líbivou siluetou SUV-kupé měří na délku 4340 milimetrů. Na sportovnosti mu dodává poměrně nízko položená střecha (v úrovni 1582 milimetrů), což je zajímavé zejména v souvislosti s tím, že nejnižší část podvozku se nachází 188 milimetrů nad povrchem.

Tvůrcům se podařilo vytvořit velmi prostorný interiér. Zejména ve druhé řadě je nebývale velkorysý prostor pro nohy. Člověk s výškou 186 centimetrů, který se posadí za stejně velkého řidiče, bude mít před koleny ještě dvanáct centimetrů volného prostoru. Trošku horší už to je, zejména kvůli střeše svažující se ve zmíněném stylu kupé, s místem na hlavu. Tam už se budou podobně velcí jedinci dotýkat temenem čalounění stropu.

Kufr rodině nepostačí

Prostor v kabině se bohužel negativně projevil na velikosti zavazadelníku. Jeho objem podle oficiálního měření dosahuje jen 319 litrů, což už je na rodinný vůz trošku málo. Pod podlahou je sice hluboý, ale poměrně úzký odkládací box, do něhož se ale bez problémů vejde kompletní povinná výbava a ještě pár drobností.

Naštěstí již řadu let Honda (také díky palivové nádrži umístěné pod předními sedačkami) montuje do auta speciální typ zadních sedaček, které lze jednak sklopit do naprosté roviny, ale také překlopit směrem vzhůru a vytvořit tak dodatečný nákladový prostor za předními cestujícími.

Ovládání auta, které má vždy poháněna pouze přední kola, je intuitivní, řidiče v novém typu vozu nic nepříjemně nepřekvapí. Zajímavé je například řešení přistrojového štítu, jehož dvě třetiny tvoří displej a v pravé části se nachází analogový rychloměr. Centrální multimediální displej, který je doplněn klasickým otočným knoflíkem na úpravu hlasitosti audia, by mohl být větší. Lze na něm však bez drátového propojení s mobilem zobrazovat například navigační mapu.

Řidič má možnost dvěma různými způsoby upravovat míru rekuperace elektrické energie při zpomalování. Buď stačí přesunout volič převodovky do pology “B” nebo může v závislosti na aktuální jízdní situaci zesilovat a zeslabovat rekuperaci pomocí páček u volantu.Chování auta lze změnit také přepnutím jízdních módů, které jsou k dispozici tři – sport, normal a eco.

Inovativní klimatizace

Pohodu v kabině zvyšuje také inovativní řešešní klimatizace, která má vpředu také takzvaný difúrní (rozuměj bezprůvanový režim). Navíc si řidič I spolujezdec může přepínat mezi klasickým způsobem klimatizování a tímto difúzním volit pomocí fyzického ovladače v rozích palubní desky.

Požadovanou teplotu lze navíc nastavovat opět klasickými knoflíky pod centrálním displejem. Vpředu i vzadu je vždy pár klasických “velkých” USB portů a v centrální konzoli lze mobil nabíjet také bezdrátově.

Silnou stránkou Hondy HR-V jsou jízdní vlastnosti. Také v Německu jsem při testovací jízdě narazil na pár úseků silnic s nepříliš valným povrchem. S výjimkou hluku od odvalujících se kol působobil podvozek velmi příjemně. Auto zvládlo odpružit ladným stylem nerovnosti a zároveň kola nechat na vozovce, aby mohla bezprostředně poté správně zatočit nebo zabrzdit.

Přes zmíněnou světlou výšku se auto v rychleji projetých obloucích výrazně nenaklání a jeho jízdní projev zůstává velmi dlouho neutrální. Není tak problém zatáčkovitou silnici projet sportovním stylem jízdy.

Pohonný systém je ovšem dimenzován spíše pro potřeby rozvážnějších řidičů. Při sešlápnutí plynového pedálu jsem měl pocit z akcelerace horší, než udává oficiální hodnota zrychlení z nuly na stovku (10,6 sekundy). Možná také proto, že motor, který je pak přinucen pracovat ve vysokých otáčkách, vydává poněkud nelibozvučný ryk.

Při jízdách ve městech a jejich okolí nebude problém jezdit se spotřebou zhruba 5-5,5 litru. Při výraznějším podílu dálničních jízd pak kombinovaná spotřeba bude zhruba o litr vyšší. To si však ještě ověřím při týdenním testu v tuzemských podmínkách.

Auta pro zákazníky se začnou do České republiky vozit v prvních měsících příštího roku. Ceník už je odtajněn. V základní specifikaci nová Honda HR-V stojí 699 900 Kč