České ceny Mercedesu EQS zatím stanoveny nebyly. Čeká se také na parametru verze od AMG.

Pražská premiéra Mercedesu EQS | Foto: Radek Pecák

Mercedesu-Benz EQS, který jsem měl možnost si "osahat" při pražské statické premiéře, patří několik unikátních řešení. Například s otvíráním dveří se nemusíte vůbec obtěžovat. Stačí, když se přiblížíte a elektromotory spolu s elektronikou, která pozná, že se blíží majitel, udělají své. Podobně je tomu, když sedíte uvnitř. Stačí pouhé lehké zatažení za páčku a otevřené dveře se zavřou, zavřené otevřou. Tuto vychytávku nemá ani tradiční vlajková loď stuttgartské automobilky, kterou je Mercedes třídy S.

Vůz si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mercedes udělal z tohoto vozu výkladní skříň své techniky. Pod povrchem se proto skrývá 350 různých senzorů. Od těch ultrazvukových až po radarové. Některé mají na starosti hlídání bezpečnosti, jiné se zase starají o komfort posádky. Třeba patřičnou atmosféru uvnitř navozuje 190 LED prvků.

Ještě zajímavější je dojezd. Přestože původně Mercedes uváděl v technických datech k tomu vozu ve verzi s větší baterií (má kapacitu 107,8 kWh, zatímco menší 90 kWh) dojezd 770 kilometrů, podle posledních měření je to prý dokonce ještě o deset kilometrů více. Na baterii značka poskytuje desetiletou záruku. I na jejím konci musí mít stále 70 procent své původní kapacity.

5,2 metrů dlouhá karosérie nabízí dostatek vnitřního prostoru pro dlouhány také na zadních sedačkách. Jen s místem nad hlavou je to "tak akorát". To také vzhledem k dlouhé svažující se zádi. Zadní víko se otevírá včetně okna, takže přístup do solidně dimenzovaného zavazadlového prostoru je vynikající. Pod podlahou je ještě prostor pro uložení dobíjecích kabelů.

Co je pod přední kapotou můžete vidět jen v odborném servisu. Nikdo jiný totiž tento prostor neotevře. Proto také museli technici vymyslet speciální výklopná dvířka na boku vozu, které ukrývají nalévací hrdlo pro doplnění kapaliny do ostřikovačů.

Obrovské sklo na palubní desce.

Unikátní je také palubní deska, kve které jsou pod jednolitým a speciální technologií tvarovaným sklem ukryté tři displeje. Ten pravý si ovládá sám spolujezdec. Je to ovšem příplatkový prvek. V "základu" je řešení, které vypadá stejně jako v novém "esku".

Tlačítek je tedy naprosté minimum. Vlastně jsem napočítal jen dvě. Jsou na středovém panelu a jedno slouží pro spuštění motoru, druhým se pak zapínají varovné blinkry. A pak jsou tu samozřejmě ty na nastavování sedaček.

V Praze se zatím představily dvě verze tohoto vozu. Jednak "základní" EQS 450 +, kterou pohání vzadu umístěný elektromotor s výkonem 245 kW a jednak EQS 580 4Matic, která má pohon na všechna kola a výkon dvou elektromotorů s 385 kW. Během pár měsíců přibudou další, včetně vrcholného provedení od divize AMG. Ta dostane označení EQS 53 4Matic.

Již dříve jsme psali o tom, že EQS je auto s nejaerodynamičtější karosérií ze všech sériově vyráběných osobních aut. Součinitel odporu je pouze 0,2. Aerodynamiku vylepšují samozřejmě také zapuštěné kliky nebo speciální kryty kol. Ty ovšem nemusejí mít všechny verze.

Vůz lze dobíjet výkonem až 200 kW. Dojezd 300 kilometrů lze získat už během čtvrthodinové zastávky u rychlodobíječky. Doma pak lze využít wallbox a vestavěnou nabíječku s výkonem 11 kW.

Ceny vozu budou odtajněny během srpna, první zákaznické exempláře dorazí do tuzemských showroomů označených třícípou hvězdou během října.