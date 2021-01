Už za měsíc se zcela odhalí vůz Škoda Kushaq ve verzi pro indický trh.

Škoda Kushaq | Foto: Škoda Auto

Naprosto identický rozvor jako má v tuzemsku prodávaná Škoda Kamiq, tedy 2651, přidělili tvůrci také indickému malému SUV Škoda Kushaq. Informovala o tom automobilka, která poprvé zveřejnila také snímky produkční verze tohoto zbrusu nového modelu. Byť jsou auta na fotografiích zatím stále zahaleny do maskovací fólie.

Ze všech úhlů si je můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Kushaq je prvním ze čtyř vozů, které Škoda v Indii vyvijí. Polovina z nich pak bude prodávána s logem VW, polovina s označením mladoboleslavské automobilky. Nejprve se z nich odhalí právě Kushaq. Tato událost je naplánována na březen.

Pro tyto vozy škodováčtí inženýři upravili platformu MQB A0, která je v Evropě určena pro malé automobily koncernu Volkswagen. Ze Škodovek ji zatím využívá právě zmíněný Kamiq a rovněž Scala. Již letos na ní vyjede také čtvrtá generace Fabia. Indická verze platformy má označení MQB A0-IN. S evropskými techniky při vývoji auta spolupracovalo také 250 specialistů přímo z Indie.

Ve standardní výbavě modelu Kushaq budou LED přední světlomety, manuální klimatizace, asistent pro rozjezdy do kopce, multimediální systém s dotykovým displejem nebo tempomat. Pasivní ochranu zajistí standardně jen dva airbagy, za příplatek bude ale možné získat rovněž boční a hlavové.

Kromě DSG i klasický "automat".

Pod kapotu se budou montovat výhradně zážehové motory. Levnějším bude tříválcový "litr" 1,0 TSI, zákazník si ale bude moci připlatit za čtyřválec 1,5 TSI. Spojeny budou buď se šestistupňovou manuální převodovkou, samočinným převodovým ústrojím se stejným počtem "rychlostí", případně sedmistupňová dvouspojková převodovka DSG.

Škoda dostala od vedení koncernu Volkswagenu úkol vést veškeré aktivity všech značek v této nejlidnatější zemi světa především díky jejím tradicím. Již ve 30. letech totiž absolvovalo několik výprav dálkové jízdy s vozy Škoda z tehdejšího Československa do Indie. Ve druhé polovině 30. let dovážela automobilka do Indie ročně až 90 vozů ŠKODA.

V roce 1938 to znamenalo sedmé místo mezi 39 exportními trhy mladoboleslavské značky. V roce 2001 založila společnost Škoda Auto poprvé vlastní dceřinou společnost působící na indickém trhu. V současné době provozuje společnost SAVWIPL závody v Aurangábádu a v Púně, Technologické centrum v Púně a Škoda Auto DigiLab India založenou na začátku roku 2020 s pobočkami v Gurugramu a Púně. Aktuálně nabízí Škoda na indickém trhu modely Rapid, Octavia, vlajkovou loď Superb a SUV modely Kodiaq a Karoq.