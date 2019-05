Aston Martin Vantage AMR je prvním z rodiny Vantage, který dostane 7stupňovou manuální převodovku. Odlehčené verze však vznikne pouze v omezeném počtu 200 kusů.

Aston Martin si na novém Vantage dal obzvláště záležet. Automobilka, která se proslavila tím, že vyrábí sportovní auta gentlemanů, poslední roky představuje jeden hardcore sportovní automobil za druhým a potichu sama sebe staví do pozice posledního Mohykána, který umí puristům nabídnout to, co chtějí.



Jako například manuální převodovku.

Nový Vantage AMR je zatím nejostřejší verzí nového Vantage a je poháněn dvakrát přeplňovaným 4litrovým V8, jehož stádo čítá 503 koní a točivý moment vrcholí hodnotou 625 Nm. Motor původně od AMG je v motorovém prostoru umístěn co nejníže a je posunut co nejblíže ke středu vozu. Díky tomu má nízko položené těžiště, a hlavně téměř ideální rozložení hmotnosti mezi nápravami.



Provedení AMR je na rozdíl od běžného modelu standardně vybaveno závodním 7stupňovým manuálem od společnosti Graziano. Převodovka má uspořádání „psí noha“, tedy jedničku vlevo dole. Poháněná jsou pochopitelně zadní kola, kde je umístěn samosvorný diferenciál.





Za ideálních podmínek Vantage AMR zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,9 sekundy a rozjede se až na 313 km/h.



Sportovní manuální převodovka je vybavena systémem AMSHIFT, který automaticky dávkuje meziplyny a umožňuje tak řidiči řadit, aniž by musel sundavat nohu z plynu. Automobil je rovněž vybaven nejnovějšími adaptivními tlumiči Skyhook s režimem pro jízdu na okruhu.



Aston Martin vyrobí pouze 200 kusů AMR a 59 z nich dostanou označení „Vantage 59“ jako oslava 60. výročí vítězství v Le Mans v roce 1959.



Zájemci o standardní Vantage s manuální převodovkou také nepřijdou zkrátka. Do showroomu dorazí v prvním kvartálu 2020.