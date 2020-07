Tři modely „full hybrid“ (Clio) a „plug-in hybrid“ (Captur a Mégane) doplňují nabídku elektrifikace modelové řady, vedle 100 % elektrických modelů, jako jsou nové ZOE, nové Twingo Z.E. nebo i Kangoo Z.E. | Foto: Renault

Společnost Renault má již více než desetileté zkušenosti s vývojem a výrobou elektromobilů a umožňuje jí to dnes nabízet účinné hybridní systémy. Vyvinula skutečný hybridní pohon E-TECH, a nikoli pouhý elektrifikovaný termický motor.

Díky tomu dosahuje například Clio E-TECH až 80 % doby jízdy ve městě v plně elektrickém režimu spolu s úsporou spotřeby paliva v městském cyklu až 40 % oproti benzínovému motoru. Nový Captur E-TECH Plug-in a Nový Mégane E-TECH Plug-in umožňují dojezd ve 100 % elektrickém režimu 50 km při rychlosti až 135 km/h ve smíšeném cyklul (WLTP) a až 65 kilometrů v městském provozu (WLTP City).

Pohonný agregát společný hybridním pohonům Renault existuje ve dvou variantách: E-TECH pro „full hybrid“ (HEV neboli „hybrid“) a E-TECH Plug-in pro „plug-in hybrid“ (PHEV neboli „dobíjecí hybrid“). Lze je snadno včlenit do těchto modelů díky jejich modulární platformě CMF-B a CMF-C/D, koncipované již od počátku tak, aby umožnila elektrifikaci a nebývalou kompaktnost technologie E-TECH, kterou lze umístit do motorového prostoru víceúčelového auta do města, například Clio.

Inženýři Renaultu vyvinuli revoluční řešení pro hybridní pohony, které jsou předmětem více než 150 patentů. Je založeno na hybridní soustavě zvané „sériově-paralelní“, nabízející maximum kombinací a maximální úsporu CO2 při provozu.

Tato hybridní technologie využívá rovněž odbornost stáje Renault F1 Team, která umožňuje sdílení technologií vyvinutých pro F1, přizpůsobených sériovým hybridním vozidlům.

Clio E-TECH Hybrid a Captur E-TECH Plug-in hybrid je již možné objednat, v průběhu léta se dále otevřou objednávky nový Mégane Grandtour E-TECH Plug-in hybrid.