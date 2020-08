832 kilometrů. Přesně tolik by měl podle měření americké autorizované instituce ujet na jedno nabití vůz Lucid Air. Premiéra se odehraje 9. září.

Koncept Lucid Air | Foto: Lucid Air

A co když potřebuju dojet třeba do Ostravy… Právě takovými argumenty často v současnosti končí diskuse o tom, zda už náhodou nepřišel čas na přesednutí z vozu se spalovacím motorem do elektromobilu. Nyní už bude tento argument passé.

Zhruba měsíc před premiérou sériového provedení automobilu totiž kalifornská automobilka zveřejnila upoutávku na kanálu Youtube, z níž vyplývá, že jejich první model Lucid Air má podle amerického homologačního cyklu dojezd 517 mil na jedno nabití.

V přepočtu na kilometry jde o hodnotu 832. Velmi podobný dojezd mají v současnosti moderní vozy se spalovacími motory, pokud uvažujeme, že na sto kilometrů průměrně spotřebují šest litrů nafty či benzinu a mají nádrž s objemem padesát litrů.

Zdroj: Youtube

To je nepochybně skvělý údaj. Dosavadním rekordmanem v dojezdu mezi elektromobily je nová verze Tesly Model S z letošního června, která zvládla 647 kilometrů. Ta má ve svých útrobách zabudován bateriový paket s kapacitou 100 KWh. Lucid Air má mít větší kapacitu, avšak podle vyjádření představitelů značky by neměla překročit limit 130 kWh.

Technologicky na výši

To by znamenalo, že se Lucid Air dostal na energetickou hustotu v baterii minimálně na stejnou úroveň jako specialisté Tesly.

Lucid Air by měl také těžit z přínosu elektrické soustavy s vyšším napětím. Ta je 900 Voltů, což je samozřejmě více, než s jakým pracuje Tesla a dokonce to překonává i dosavadního rekordmana Porsche Taycan s napětím 800 Voltů.

Předpokládá se, že Lucid Air bude mít i další výkonové parametry lepší než ty nejlepší v současnosti nabízené elektromobily. Výkon motorů se má přinejmenším rovnat hranici tisíc koní a maximální rychlost více než 320 kilometrů v hodině.

V tomto případě je samozřejmě řeč o nejvýkonnější verzi, u které je cenovka nastavena na částku 2,5 miliónu korun. Méně výkonné varianty by mohly stát zhruba o milión korun méně.