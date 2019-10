Třetí generace na silnici nepřehlédnutelného SUV je větší než kdykoliv předtím.

BMW X6 M50i | Foto: Jan Markovič

Když BMW v roce 2007 ukázalo svůj model X6, vyvolalo tím všeobecné pozdvižení. Nejenže tento vůz založil od pohledu absurdní kategorii SUV-kupé, ale přes svůj kritizovaný design se stal okamžitě hitem u určité sorty řidičů. Nyní jde o jeden z nejdůležitějších modelů mnichovské automobily, který za uplynulých 12 let inspiroval další značky k výrobě podobných aut. Ve své nejnovější třetí generaci to už s konkurencí tak lehké mít nebude. Během prvních jízd v okolí Mnichova jsme zjišťovali, co chce oproti nim nabídnout navíc.

BMW X6 zná přesně svou cílovou skupinu. Zástupci značky se o tom poměrně neradi baví, ale posléze vždy přiznají, že je zaměřeno na ty, kteří chtějí ukázat na silnici svou dominanci nad ostatními. Přeloženo do jednodušší řeči, tohle je ideální auto pro bohaté muže, kteří dávají své jmění rádi jasně najevo.

A zdá se, že pro třetí generaci BMW X6 to platí víc než kdykoliv předtím. Důkaz? Obří ledvinky na přídi! Jistě, ty se objevily ve své přerostlé podobě i na BMW 7, X7 nebo X5, s nímž je X6 příbuzné, tady má ale typická maska chladiče ještě jednu funkci. Za příplatek si ji totiž můžete nechat podsvítit bílými diodami, takže ledvinky budou za šera a v noci zářit. Poslední problém je tedy vyřešen – už i v noci plebs pochopí, že má ve zpětném zrcátku pána.

Za dne to jde X6 samozřejmě ještě lépe. Auto se proti předchozí generaci prodloužilo o 26 mm na 4935 mm. Je o dalších 15 mm širší, takže teď přesahuje celým tělem dva metry. Navíc je o 6 mm nižší a rozvor se rozšířil o 42 mm. Čísla tedy prozrazují, že X6 má sportovnější, svalnatější charakter, který jako obvykle podporuje nasupeně vypadající příď, zkosená střecha nad druhou řadou sedadel a nápadná záď, která je výrazně jiná než u X5 (logicky). Vůz si můžete pořídit ve dvou provedeních, tedy outdoorově zaměřeném xLine s jakoby ochranou do terénu, nebo sportovně střiženém M Sport s většími dírami v nárazníku.



Ledvinky v noci svítí!

Interiér působí na první pohled prostorně, pokud ale budete srovnávat s X5, jasně uvidíte rozdíl ve zkosenějším čelním skle a v úbytku prostoru směrem dozadu. Palubní deska je v podstatě totožná s tou, kterou najdete v praktičtějším modelu. To znamená jeden ze dvou volantů s tlustým věncem, displej nahrazující klasické budíky, velká obrazovka zábavního systému iDrive, který je špičkou mezi podobnými zařízeními a páka automatu s krystalickým designem. I zde se odvíjí vzhled podle zvoleného designového směru a další dekory si ještě lze vybrat.

X6 je od pohledu zaměřeno na individualisty, kteří SUV v podstatě nepotřebují, ale je jim to jedno. I tak lze po usednutí dozadu prohlásit, že by mohlo pohodlně posloužit jako rodinné auto. Dva dospělí se sem usadí snadno, o dětech nemluvě. Kufr je nízký, to je pravda, ale mohutné páté dveře odkryjí poměrně velký prostor a tak sem snadno naložíte i větší předměty. Auto pojme 580 litrů zavazadel a po sklopení zadních sedadel až 1530 litrů.

Aktuálně se X6 prodává se čtyřmi motory počínaje naftovým šestiválcem xDrive30d za 1 973 400 korun. Pod dva miliony se vejde ještě jeho benzinový protějšek xDrive40i. Vrcholem jsou pak verze M50d, tedy diesel se šesti válci a třemi turbodmychadly a M50i s benzinovým dvojitě přeplňovaným osmiválcem. To je taková předzvěst BMW X6 M. Vyjde na 2 584 400 korun a právě s ní jsme se svezli.

Osmiválec vyniká brutální silou. Na všechna čtyři kola posílá výkon 530 koní a 750 Nm. Což z BMW X6, které přitom váží nezanedbatelných 2235 kg, dělá velmi rychlý stroj. Stovka padne 4,3 sekundy, což je akcelerace, kterou ještě před pár lety nabízelo základní Porsche 911. Není potřeba dodávat, že za volantem velkého SUV působí ještě dynamičtěji a méně uvěřitelněji. Vysoké rychlosti pak auto filtruje tak, že vám přijde zcela normální svištět dvoustovkou na dálnici a občas i mimo ni. Takže pozor!



Palubní deska je podobná té v BMW X5.

Jízdními režimy se nastavuje standardně montovaný vzduchový podvozek, jenže dobře filtruje nízké pneumatiky na kolech, která mohou mít až 22“ palců. Přiznáme se ale, že na moc děr jsme na perfektních bavorských silnicích nenarazili. To jsem spíš dali sportovní režim, aby auto přitvrdilo a bylo připraveno na ostřejší průjezd klikatými zatáčkami.

S BMW X6 je na hladkém asfaltu potřeba jet opravdu rychle, aby se dostalo do úzkých. Jasně, pořád je to obrovská masa auta a fyziku v závěru nepřekoná, i tak ale podvozek pracuje skvěle. K tomu přidejme přesné řízení, které je pro BMW typické a hbité reakce automatické převodovky. Je to stroj na rychlou jízdu, jemuž jsou okresky docela úzké. Dokáže si s nimi ale pohrát. Pravé místo je pro něj ale na německé dálnici, kde hravě předjíždí ostatní účastníky provozu. Jen se při tom nesmíte dívat na spotřebu, která se při klidné jízdě pohybuje okolo 12 litrů, při divoké si pak řekne o 18. I proto bude oblíbenějším motorem jeden z dieselových šestiválců.

BMW X6 je zakladatelem své třídy, proto jako takové musí nastavit laťku vysoko. To se mu povedlo. Kombinace opulence, luxusního prostředí a sportovnosti se povedla. Řidič lačný po pozornosti má opět jasno.