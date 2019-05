Britská automobilka speciálním modelem oslavuje své 115. výročí. Na světě se objeví ale až za rok.

Rolls-Royce oslavil 4. května své 115 výročí od založení. Jak bývá u takových příležitostí zvykem, připravil si speciální model. Má to ale háček. Neobjevil se na oslavě, ale musíme si na něj počkat ještě rok. Pak ho firma nabídne na prodej v internetové aukci, což je pro ni unikátní moment.

Pro budoucího majitele Rolls-Royce Phantom to bude znamenat jedno – nebude si ho moci naspecifikovat přesně podle svého gusta. Místo toho Britové očekávají, že se jejich speciální model bude líbit tak, že si jej pořídí vybraný milionář i tak.

A nepůjde rozhodně o levnou záležitost. Rolls-Royce Phantom vyjde na zhruba 10 milionů korun (automobilka přesnou cenu nezveřejňuje), ale 99,9 procenta prodaných vozů míří ještě do zakázkového oddělení. To se bude týkat i této speciální edice, jejíž cena tak výrazně stopne. A co víc, výš ji vyšponuje i samotná aukce a fakt, že půjde o jediný kus. Odborníci očekávají i cenu nad 20 milionů korun.

Čím vším bude vůz vyšperkovaný, to zatím není jasné. Vše se pečlivě tají, měli bychom se ale podle vyjádření automobilky dočkat „originálního ručně vyrobeného koženého dekoru“. Pak se dá také očekávat celá sada plaket informujících o unikátnosti vozu, dřevo, hliník a další materiály. Na obrázku si zatím můžete prohlédnout první náčrt toho, jak speciální Phantom bude vypadat.