Žádný zcela nový typ vozu Škoda, který je zdí na nafttu či benzín se již pro evropské zákazníky nepřipravuje. Maximálně se dočkáme ještě několika obměn modelů současně nabízených generací.

Škoda Kodiaq po loňském faceliftu | Foto: Škoda Auto

Škoda se už pomalu připravuje na éru bez modelů se spalovacím motorem. Podle informací, které získala redakce Automix.cz a Deník z dobře informovaných zdrojů, se s vysokou pravděpodobností historicky úplně posledním vozem, do jehož nádrže se ještě bude tankovat palivo vyrobené z ropy, stane největší z nabízených SUV s logem mladoboleslavského výrobce – tedy Kodiaq. Půjde o druhou generaci tohoto vozu.

Od loňského roku je v prodeji modernizovaná verze tohoto vozu. Vzhledem k obvykle sedmiletému cyklu obměny jednotlivých generací modelů tedy přijde na trh někdy na přelomu roku 2023 a 2024. Předtím se se spalovacími agregáty pod kapotou ukáže ještě čtvrtá generace Superbu. Ta je ale také už nyní dostupná také s pohonem typu plug-in hybrid. Díky němu ujede bez produkování výfukových emisí zhruba pět desítek kilometrů.

Příchod druhé generace modelu Karoq s motory s vnitřním spalováním je už spíše jen zbožným přáním velké části zákazníků a konzervativněji zaměřených techniků v automobilce. Do značné míry to závisí na tom, jak budou vypadat definitivně schválené nové emisní limity dané připravovanou normou Euro 7.

Velká část techniků se už pomalu začíná přesouvat do nově vytvářeného vývojového oddělení pro elektromobily. „Zatím budou vedle sebe existovat dvě relativně nezávislá oddělení – jedno, které se zabývá přípravou nových aut se spalovacími motory a druhé pro elektromobily. To je zatím menší, ale postupně se bude zvětšovat. „Budou do něj totiž přecházet specialisté, kterým skončily úkoly z oblasti vozů s konvenčním pohonem,“ vysvětlil odborník.

I po uvedení nového Kodiaqu na trh se však budou prodávat nově vyrobené Škody s klasickými tří a čtyřválci. Jen už po skončení životních cyklů Octavie, Scaly, Kamiqu a Fabie nevzniknou jejich nové generace s motory s vnitřním spalováním.

Třeba příchod plně elektrické Octavie již Škoda oznámila. Roli Fabie postupně převezme malý elektromobil, který se má rovněž s logem Seatu a Volkswagenu vyrábět ve Španělsku. V intenzivním vývoji jsou také další dva elektromobily, které budou všechny menší než současný Enyaq. To právě napovídá, že by mohlo jít o elektrické nástupce Scaly a Kamiqu.