Letošní podzimní evropská přehlídka automobilů byla důležitá hlavně pro německé značky. Koncepty si připravily zejména ty z prémiového segmentu.

Audi AI: Trail Quattro Concept | Foto: Radek Pecák

Volkswagen ID.4 – Tady není co řešit. Jedná se o sériovou, byť zatím ještě do maskovací fólie zabalený crossover s elektrickým pohonem. Má se začít prodávat již příští rok a největší evropská automobilka ho nabídne také Američanům. Technika bude shodná s ID.3.

Audi AI: Trail Quattro – Automobilka s Ingolstadtu se domnívá, že elektrický pohon bude možné využívat také při delších výletech mimo zpevněné cesty. Hodně futuristicky tvarovaný automomobil se čtyřmi elektromotory (pro každé kolo jeden) má také množství dosud nevyužitých technických řešení. Například osvětlení terénu v noci můžou zajistit drony letící před vozem. Přesně takovýto vůz s největší pravděpodobností nikdy nevznikne, nicméně některá technická řešení se v budoucích elektromobilech značky se čtyřmi propojenými kruhy ve svém logu určitě objeví.

Mercedes-Benz Vision EQS – Je jasné, že za pár let nejstarší světový výrobce elektromobilů představí rovněž svoji vlajkovou loď, tedy třídu S, poháněnou elektřinou. Dokonce se dá počítat s tím, že bude mít parametry jako ve Frankfurtu představený koncept. Tedy výkon elektromotorů kolem 350 kW a trakční baterii s kapacitou 100 kWh. To postačí na maximální rychlost 200 km/hod a dojezd kolem 700 kilometrů podle metodiky WLTP. Design, jak ten v interiéru, tak rovněž v exteriéru, však nepochybně dozná úprav směrem k tradičnějším tvarům.

Hyundai 45 – Číslem v označení tohoto modelu korejská značka odkazuje na 45. výročí představení svého prvního vozu, což bylo Pony. Jedná se samozřejmě o elektromobil s karosérií typu crossover. Designérům se v tomto případě dá věřit, že podobně tvarovaný vůz skutečně připravují také do sériové výroby. To se ale týká vnějšku. Těžko bude mít auto určené pro zákazníky všechna dveře posuvná jako tento vůz a zřejmě v něm nebudou ani takováto otočná “obýváková křesla”.

Cupra Tavascan – Sportovní elektromobily také budou vznikat. Dokladem je třeba Cupra Tavascan. Je postavena na “elektromobilní” platformě koncernu Volkswagen, má výkon 225 kW a baterie s kapacitou 77 kWh umožňují dojezd cca 450 kilometrů. Na stovku vůz zrychlí během 6,5 sekundy. Je celkem jasné, že tento vůz zamíří do výroby nejpozději do dvou let. K zákazníkům dorazí ve Frankfurtu představené podobě. Jen nárazníky budou trošku umírněnější a rovněž sedačky doznají změn.

BMW 4 Concept – Tady jde jednoznačně o předvězst příchodu nové generace řady 4, tedy kupé, kabrioletu či “M” verze vozu s technikou “trojkové” řady. Nové designové pojetí zasáhlo především příď, kde opět nabobtnaly tradiční ledvinky. Sériový vůz se má představit již během příštího roku.

BMW Vision M Next – BMW i8 už je na trhu nějaký ten pátek a přestože se jeho tvary rozhodně neokoukaly, mnoha potenciálním zákazníkům vadí jeho nízký výkon. Frankfurtský koncept sportovního auta je tedy s pravděpodobností hraničící s jistotou novou “iosmičkou”. Maximální rychlost by se tentokrát díky spolupráci výkonného čtyřválcového spalovacího motoru a dvou elektromotorů s celkovým výkonem 600 koní měla posunout na 300 km/hod, přičemž zrychlení z nuly na stovku potrvá jen tři sekundy. Navíc bude vůz schopen jet první stovku kilometrů výhradně na energii z baterie.