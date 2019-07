Auto má kompletně přepracovaný design. Ve futuristickém kokpitu najdete stejný zábavní systém jako v Opelu.

Američané čekali na svůj nový sporťák přes dva roky. Právě v roce 2017 unikly na internet první špionážní fotografie, které naznačovaly, že nový Chevrolet Corvette bude vpravdě revolučním vozem. Přesunul totiž svůj motor z místa pod přední kapotou doprostřed. Za zády cestujících se navíc může hrdě ukázat světu díky průhlednému krytu. Auto si ovšem zachovalo zajímavý prvek – odnímatelné střešní panely.

Motor jako takový revolucí není, spíš evolucí. Jde o benzinový osmiválec o objemu 6,2 litru, který se chlubí spoustou nového hardwaru, ale jeho základ najdeme u minulé generace Chevroletu Corvette. Jednotka nově dostala označení LT2 (minulá byla LT1), aby bylo všem zřejmé, že se na ní pracovalo. Na kola posílá výkon 490 koní a to výhradně přes osmistupňovou automatickou převodovkou se dvěma spojkami. Manuál se tedy nekoná. Přesné parametry zatím nejsou známé, ale auto by mělo zvládnout pokořit stovku pod tři sekundy.

Fakt, že je Corvette nyní vozem s motorem uloženým uprostřed, znamená hlavně zcela nový design. Přední kapota se musela zkrátit, nově je pod ní kufr na pár drobností. Druhý kufr najdeme vzadu za motorem. Jak ilustruje jedena z fotografií, měl by se sem pohodlně vejít standardní golfový bag.

V kokpitu najdeme sportovní volant hranatějšího tvaru a dva displeje. Jeden simuluje klasické budíky, druhý je umístěn uprostřed palubní desky a naklonění směrem k řidiči. Na něm je zábavní systém s navigací. Menu ukazuje, že jde o stejný software, který používá Opel u svých aktuálních vozů. Pozornost zaslouží velká příčka rozdělující prostor mezi řidičem a spolujezdcem. Na ní jsou ovladače včetně těch patřících klimatizaci. Možná jsou trochu z ruky, ale pořád jde o lepší řešení než kdyby se ventilace ovládala dotykově přes obrazovku.

Auto nabídne řadu zajímavé techniky. Budoucí majitel si bude moci připlatit například za sportovní paket Z51 Performance Package, který přidá lepší chlazení, brzdy nebo výfukový systém. Na přání si lze zvolit adaptivní tlumiče Magnetic Ride Control. Řidič bude přes možnosti jízdních režimů volit jejich tuhost.

Velkým překvapením je cena, která je na daný typ vozu poměrně nízká. Ceník zatím není k dispozici, ale podle informací Chevroletu by měla začínat pod 60 tisíci dolary. To je podle aktuálního kurzu 1 365 000 korun. Jde ale o částku bez daně a dalších poplatků. Pokud se vůz dostane třeba na evropský trh, bude i základní cena vyšší. Mimochodem s příchodem nového modelu si Corvette bere zpět klasické označení Stingray. Jak novinka vypadá? To najdete ve velké galerii.