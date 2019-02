Česká automobilka Škoda v minulých letech získala pověst výrobce především praktických vozů, které nabízejí řadu chytrých nápadů. V poslední době se ale značka snaží také působit emotivně. I proto zvažuje sportovní auto, které bude inspirované legendárním kupé 110 R ze 70. let.

Ano, vzhledem k aktuální nabídce mladoboleslavské automobilky to zní neuvěřitelně, ale plán na zařazení sportovního vozu nepřímo potvrdil šéf vývoje Škody Christian Strube, s nímž pohovořili redaktoři britského magazínu Auto Express.

Strube například prohlásil, že není pravda, že by Škodu zajímala jen funkčnost. "Škoda má 120 let dlouhou minulost, která je plná emocí," řekl. A přímo odkázal právě na slavnou 110 R. Na dotaz, zda je tedy možné, že by automobilka v budoucnu podobné sportovní kupé opět nabídla, pak Strube (mimochodem, on sám 110 R vlastní) odpověděl stručně: "Ano, ale elektrické."

Čtěte také: Prozkoumali jsme novou Škodu Karoq. Jaká je naživo? A budou i další verze?

Samozřejmě, není to vyloženě potvrzení, že Škoda sporťák opravdu postaví, ale dává nám velkou naději. Šanci pak zvyšuje také mimořádná flexibilita koncernové platformy MEB, jež byla vyvinuta speciálně pro elektromobily. Tato architektura dokonce umožňuje stejné uspořádání pohonu jako v případě Škody 110 R. Lze na ní tedy postavit auto s motorem (v tomto případě tedy elektrickým) vzadu a s pohonem zadních kol. To ale nevypadá příliš pravděpodobně.

Velkým otazníkem pak je časový plán. Víme, že v roce 2020 už by měly jezdit první elektromobily české automobilky a že nejprve se Škoda bude soustředit na segmenty s velkým prodejním potenciálem.

Čtěte také: Elektrická Škoda Vision E je konečně venku. Podívejte se

To znamená, že nejdříve nabídne zřejmě několik elektrických SUV, možná i nějaký hatchback či elektrickou alternativu k Octavii. Teprve pak by na řadu mohly přijít specialitky, jako právě sportovní kupé.

Auto Express spekuluje o roku 2025. A už si "nástupce" Škody 110 R také představuje. Ilustrace vytvořené pro britský magazín najdete v galerii.

Nepřehlédněte: Přehledně: Další SUV, konec Fabie Combi a Rapidu. Co všechno teď chystá Škoda?