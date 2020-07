Ve vedení nejvýznamnějšího českého průmyslového podniku dojde v průběhu letních měsíců ke střídání osob ve vrcholovém vedení. Současně se také rozhoduje o osudu důležitých modelů mladoboleslavské automobilky.

Škoda Enyaq s lehčí kamufláží během testů | Foto: Autoexpress

Škoda Enyaq minimálně v prvních měsících a letech určitě nebude nejžádanějším modelem značky Škoda. Přesto je to do značné míry přelomový model, jelikož se jedná o historicky první vůz s elektrickým pohonem, který tato nejdůležitější automobilka na území České republiky začne vyrábět.

Přestože se uvažovalo také o jiných lokalitách (ve hře byl například německý Mnichov), z hlediska současné pandeme nového typu koronaviru je pro manažery automobilky v současné době nejjednodušší představit tento model na území České republiky. Přesně by se tak mělo stát prvního září v Praze. "Je to ale ještě zatím s otazníkem. Vše záleží na vývoji epidemiologické situace," uvedl náš informační zdroj.

465 centimetrů dlouhý Enyaq nabídne skvělý vnitřní prostor a bude se nabízet v několika výkonových variantách. Verze iV 50 dostane elektromotor pohánějícím zadní kola s výkonem 109 kW a baterii na 55 kWh, prostředná iV 60 poskytne výkon 132 kW a baterii 62 kWh, vrcholná varianta pak získá motor 150 kW a baterii s 82 kWh. Díky ní pak půjde na jedno nabití ujet 500 kilometrů.

Do zveřejnění ceníků uplyne ještě dlouhá doba, protože auto vstoupí na trh zřejmě až na začátku příštího roku, ale podle našich informací by cena nejlevnější verze měla být zhruba osm set tisíc korun. Po těchto třech verzích se začne nabízet i výkonnější verze 4x4 (195 kW) i RS (225 kW).

Co Superb a Fabia Combi?

Dosavadní vedení automobilky a zřejmě i to budoucí, které nastoupí v srpnu, bude řešit ještě osudy dvou důležitých modelů značky. Těmi jsou Superb ve dvou karosářských verzích a Fabia Combi.

Superb se měl (společně s Volkswagenem Passat) stěhovat do Turecka, kde koncern Volkswaten chystal stavbu nové automobilky. Jenže jednak počínání Turecka vůči Sýrii a následně koronavirus tuto investici zhatily. V tuto chvíli je tak pravděpodobné, že se tyto vlajkové lodě obou značek budou montovat v bratislavské továrně VW. Ta by měla vzniknout volná kapacita po skončení výroby trojčat Volkswagen Up, Seat Mii a Škoda Citigo.

Fabia, u níž čas pro příchod čtvrté generace přijde příští rok, měla být poprvé k dispozici pouze v jediné karosářské variantě. Tedy jako hatchback. Nakonec je však podle našeho zdroje z automobilky vysoce pravděpodobné, že kombi se na trh dostane znovu.