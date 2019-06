Kategorie malých SUV patří k oblíbené mezi řidiči, proto je v ní nabito. Jak si vede Kamiq ve srovnání s úhlavními nepřáteli?

Škoda Kamiq se začala prodávat na českém trhu. Auto se díky své délce 4241 mm nachází někde na pomezí malých městských crossoverů a kompaktních SUV. Vzhledem k tomu, že v kompaktech má Škoda svého zástupce v podobě modelu Karoq, bude se Kamiq nejčastěji srovnávat s těmi menšími vozy. Jak na tom je?

Král kufrů mu neříkejte

Začněme rozměry. Karoq na tom je jako správná škodovka velmi dobře co do velikosti kufru. Základní kapacita je rovných 400 litrů, po sklopení zadních sedadel pak 1395 litrů. Přesto mezi malými SUV najdeme i taková, která jej překonávají. Koncernový sourozenec v podobě Volkswagenu T-Cross nabízí objem dokonce 455 litrů. A to je výrazně kratší, měří jen 4214 mm. Španělské dvojče Seat Arona je na tom naprosto stejně jako Čech: také rovné čtyři stovky.

Mezi malými SUV či crossovery jsou ve velkém zastoupeny francouzské značky. Peugeot 2008 pojme 350 litrů nákladu v základním uspořádání, tím pádem Kamiq nepřekonává. Zato Renault Captur ukazuje, že i z relativně malých rozměrů se toho dá „vytřískat“ hodně a tak uveze na palubě 455 litrů. To ale v případě, že jsou zadní sedadla posunuta úplně dopředu. A to se pak na nich nedá sedět. Jinak je to 377 litrů. A Citroën C3 Aircross? Ten je na tom dobře. Objem: 410 litrů.

Na českém trhu patří mezi úspěšné crossovery také modely korejských značek. Kia Stonic ale právě nenadchne. V základním uspořádání pojme jen 332 litrů nákladu. Futuristicky střižená Hyundai Kona je na tom jen o trochu lépe. Celkem uveze 361 litrů zavazadel. Ani tak ale není možné označit Škodu Kamiq za kufrového krále. Je to prostě průměr.

Cena? Minimálně odvážná

Škoda Kamiq se v Česku prodává za cenu od 379 900 korun. To proto, že auto navazuje na strategii hacthbacku Scala a nabízí se na našem trhu od prostřední výbavy Ambition. Mladá Boleslav tedy tvrdí, že jde o auto o něco dražší, ale zase to zachraňuje výbavou. Jak ukazují základní ceny jeho koncernových sourozenců, nejde o žádnou výjimku. Volkswagen T-Cross vyjde minimálně na 437 900 korun. Seat Arona stojí 408 900 korun a luxusní Audi Q2 pak 619 900 korun. Karoq vyjde na stejné peníze jako například Ford Eco Sport.

Francouzi a Korejci se ale drží víc při zemi. Renault Captur dokonce hodně, když začíná na sumě 309 900 korun. Hyundai Kona stojí 374 990 korun, což je velmi blízko a Kia Stonic vyjde na 344 980 korun. A Peugeot 2008? Aktuálně je na prodej za 350 tisíc korun.

Dražší jsou ještě japonské modely, které už delší čas razí podobnou cenovou politiku – za více peněz více výbavy a žádné příplatky. To pak Suzuki S-Cross vyjde na 414 900 korun a Mazda CX-3 na 412 400 korun.

Čistě motorově je na tom Kamiq v základu spíš průměrně. První cenu totiž tvoří benzinová jednotka 1.0 TSI o výkonu 70 kW. Laciný Renault Captur má motor 0.9 TCE o výkonu 66 kW, což není o tolik méně. Zato Hyundai Kona se chlubí motorem 1.0 T-GDI o síle 88 kW! Naopak Kia Stonic spíš zklame s jednotkou 1.25 CVVT o síle 62 kW. Peugeot 2008 pak s motorem 1.2 PureTech patří k těm silnějším. Produkuje 81 kW.

A jak je to s výbavou?

Srovnali jsme ceníky oblíbených modelů mezi malými SUV či crossovery. Proti Škodě Kamiq jsme postavili Hyundai Kona, Peugeot 2008 a Renault Captur. Od prvního pohledu se zdá, že výbava Kamiqu je opravdu bohatší. Nabízí například kolenní a boční airbagy vzadu. K dispozici má jako jediný v ceně bezpečnostní systém Front Assist. Je vybaven sledováním vyjetí z pruhu, což nabízí v základní výbavě jen Hyundai Kona.

Opravdovou parádu ale Škoda Kamiq dělá svými automatickými full-LED světlomety. Je jediná, která je ze čtyř porovnávaných konkurentů má. Je to její specialita! Běžné LED pro denní svícení jsou už samozřejmostí u všech. Naopak trochu ostudou je fakt, že Kamiq nemá elektricky ovládaná okna i vzadu v základu, což ostatní konkurenti mají. Alespoň, že nabídne rádio s dotykovým displejem na středovém panelu.

Bývaly doby, kdy se vozy Škody prodávaly i bez klimatizace. Ty jsou ale dávno pryč. Je v nabídce už v základu, stejně tak i tempomat nebo palubní počítač. S tím už ale Kamiq tolik parády nenadělá, stejnou výbavu mají i všichni tři konkurenti. Poklona míří navíc k Hyundai, kde se rozhodli dát do základní verze i metalízu.

Jak tedy Škoda Kamiq dopadla ve srovnání s konkurenty? Kufrově je průměrná, stejně tak z hlediska výkonu základního motoru. Cena, se kterou přichází na český trh je odvážnější, ne však výjimečná. Alespoň za ni nabídne velké množství výbavy, lahůdkou jsou hlavně full-LED světlomety. Když ale vše dáme dohromady, zdá se, že Škoda našla velmi dobrý recept na úspěch. Na českém trhu navíc prodeje Kamiqu půjdou jako po másle.