Automobilka Škoda představila novou vizáž svého největšího SUV. Verze plug-in s označením iV se oproti očekávání nabízet nebude.

Příď Kodiaqu je teď modernější a více ladí s ostatními modely značky | Foto: Škoda Auto

Už před Kodiaqem sice Škoda nabízela model Yeti, který lze také řadit do stejné kategorie , ale právě zmíněný “medvěd” započal stále trvající SUV ofenzívu mladoboleslavské automobily. Jeho premiéra se odehrála v roce 2016, nyní tedy přichází čas na obvyklý facelift. Dosud bylo na celém světě vyrobeno 600 000 Kodiaqů. Když uvádíme po celém světě, tak je tomu proto, že se tento model montuje jak ve východočeských Kvasinách, tak také v Číně, Indii a Rusku.

Na to, jak teď bude vypadat, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Jak je patrné z fotografií, ale také při prohlídce skutečného vozu (již jsme měli tu čest), změna čelní partie vozu prospěla. Přitom se charakter tohoto mohutného vozu nenarušil, naopak spíše posílil. V souladu se současnou designovou strategií přibyly v masce chladiče dva úhly a změnil se tvar lamel, které ji vyplňují, hlavní světlomety se zúžily a ve spodní části nárazníku je nyní celistvější otvor.

Na zádi jsou pak změny spíše kosmetické. U výbavových stupňů Ambition a Style je na spodní části nárazníku lišta se vzhledem matného hliníku. Stejný prvek pak designéři využili také vpředu. V jistém smyslu je to vzpomínka na Kodiaq v linii Scout, který tentokrát již k mání nebude.

Naopak automobilka nabídne zákazníkům opět Kodiaq Laurin&Klement a nově Kodiaq Sportline. Ten ale nenabídne žádnou porci koní navíc, na to je tu opravdová verze RS.

Nové “ereso” opustilo svět dieselů, nyní se pod kapotu stěhuje přeplňovaný zážehový dvoulitrový čtyřválec. Má, stejně jako v Octavii RS, výkon 245 koňských sil.

Základem je 1,5 TSI

Když už je řeč o pohonných jednotkách – Kodiaq zatím zůstane bez masivní elektrifikace. To znamená, že se do jeho útrob nebude montovat plug-in hybridní ústrojí známé již ze Superbu a Octavie RS. Díky němu by vůz mohl ujet desítky kilometrů na elektřinu. Podle našich informací je tomu tak proto, že facelift vozu přišel v poměrně pozdní fázi zhruba sedm let trvajícícho životního cyklu Kodiaqu první generace a patřičné úpravy by se již nemusely vyplatit.

Základní motorizací Kodiaqu po faceliftu zůstane čtyřválec 1,5 TSI s výkonem 150 koní. Ten bude jako jediný spolupracovat s manuální šestistupňovou převodovkou a pohánět výhradně přední kola.

Následují pak dvoulitrová zážehová “turba” naladěná na výkon 190 koní pro “obyčejnění” verze nebo zmíněných 245 pro RS.

Možnou volbou jsou také dvoulitrové turbodiesely poskytující řidiči k využití 150 nebo 200 koňských sil. Jsou vybaveny systémem pro dvojí vstřikování močoviny do výfukových plynů, což snižuje emise oxidů dusíku o osmdesát procent.

Škoda také oproti verzím dodávaným před faceliftem obohatila základní výbavu. Nově jsou ve standardu světlomety LED, verze Sportline, RS a Laurin&Klement mají dokonce Matrix-LED přední světla. Ta svítí stále dálkově, ovšem umí své světelné paprsky usměrňovat tak, aby neoslnily vpředu jedoucí vozy a řidiče pohybující se v protisměru.

Také masážní sedačky..

Uvnitř pak majitelé Kodiaqů po faceliftu naleznou nový multimediální displej s velikostí buď osm nebo 9,2 palců, jiné přední sedačky, odlišné dekory na palubní desce a materiály čalounění. Klasické analogové přístrojové ukazatele může nahradit digitální kokpit s displejem o úhlopříčce 10,25 palců.

Ve vrcholných výbavách je možné mít dokonce sedačky s vyhříváním, ventilováním a masážními funkcemi. Bude si také možné dopřát lepší prožitek z reprodukované hudby. Nejlepší dodávaný systém Canton totiž teď disponuje jak centrální reproduktor zakomponavý do vrchní části přístrojové desky, subwoofer v zavazadlovém prostoru a dalších deset místo osmi dosavadních reproduktorů. Vždy trojice se nachází v obou předních dveřích.

Všiml jsem si také zajímavých drobností. Například osvětlení v kapsách bočních dveří, loga promítaného na zem vedle vozu či dalších chytrých řešení, byť většinu z nich již mají jiné modely Škody. Třeba víčko s integrovanou nálevkou u nádržky pro kapalinu do ostřikovačů.

I nadále může být Kodiaq schopný převozu až sedmi lidí. Dvě přídavné sedačky jsou ale samozřejmě za příplatek.

Ceny nových verzí zatím automobilka nezveřejnila.