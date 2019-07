Ještě v roce 2011 jste si mohli dopřát základní model za 332 900 korun, nyní stojí přes 450 tisíc.

Škoda Octavia – nejprodávanější auto na českém trhu a také světově nejúspěšnější model mladoboleslavské automobilky všech dob. Ve městě není mnoho ulic, kde by alespoň jeden kousek nestál zaparkovaný. I proto je zajímavé sledovat, jak se vyvíjejí jeho ceny v Česku. To jsme udělali i my, když jsme si podrobně pročetli jeho ceníky za posledních osm let. Výsledek je jednoduchý: Octavia je nejdražší ve své historii!

Přitom stačilo málo a nemusela by být. Aktuálně za ni zaplatíte nejméně 450 900 korun. Když na konci roku 1996 vstupovala na český trh, stála 404 900 korun. Bylo ale nutné zaplatit 44 200 korun navíc za takzvaný zaváděcí paket, který k poměrně chudé základní výbavě přidal ABS, airbag pro spolujezdce, výškově nastavitelné sedadlo a rádio Verona. Celková cena 449 100 korun je stále nižší, než ta aktuální.

Tedy alespoň nominálně. Průměrný plat byl tehdy 9825 Kč. Pokud člověk vydělával tuto částku, musel na nový vůz pracovat přes tři a tři čtvrtě roku, aniž by utrácel za cokoliv jiného. S dnešním průměrem 32 466 Kč je to jenom rok a čtvrt, tedy třetinovou dobu. Pozor ale, jde o údaje hrubé mzdy, ze kterých je potřeba strhnout daň, takže doba šetření by byla ještě o pár měsíců delší.

Vyplývá z toho, že i když je Octavia aktuálně nejdražší ve své historii, nejméně dostupná byla kvůli nízkému platu v době svého uvedení na trh. Auto navíc za dané peníze nabízelo mnohem méně. Čtyřválcový motor 1.6 MPI měl výkon pouze 55 kW. Dnes, tedy o 23 let později, je základní jednotkou tříválec 1.0 TSI o výkonu 85 kW. Postrádá proto smysl oba vozy srovnávat.

Proto jsme se raději zaměřili na údaje z ceníků za posledních osm let. Dostali jsme se do srpna roku 2011, kdy byla v prodeji ještě druhá generace Škody Octavia. Ta v základu stála 332 900 korun. Když pak v roce 2013 přišla na scénu třetí generace, startovala na ceně 334 900 korun, takže oproti předchozí příliš nezdražila. Přes hranici čtyř set tisíc auto přeskočilo až v roce 2016, kdy vyšlo na 407 900 korun. Dnes, po nedávném zdražení, stojí o 118 tisíc korun víc než v roce 2011.

Změny cen Škoda Octavia si můžete prohlédnou v následující podrobné tabulce. Podívejte se také do bohaté fotogalerie, kde objevíte ty nejzajímavější varianty, kterými se Octavia za dobu své víc než dvě dekády trvající produkce pochlubila.