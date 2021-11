Po SUV Kushaq je sedan Slavia druhý model, který škodováčtí konstruktéři vyvinuli speciálně pro potřeby indického trhu. Také tento vůz dostane "dvojče" s logem Volkswagen.

Škoda Slavia | Foto: Škoda Auto

Má elegantní siluetu, měří na délku 4541 milimetrů, disponuje tradičně velkým objemem zavazadlového prostoru a interiér vypadá velmi moderně. Taková je Škoda Slavia, se kterou se redaktor Automix.cz a Deníku mohl již osobně seznámit. Byť zatím jenom ve fotografickém studiu.

Na vůz se můžete podívat do naší fotogalerie.

I když se tváří hodně "evropsky" a svým designem plně zapadá do současné rodiny modelů mladoboleslavské automobilky, ve skutečnosti je to z drtivé většiny dílů auto "Made in India". Konkrétně činí poměr dílů vyráběných přímo v této asijské zemi a těch dovezených 95:5 procentům.

Palubní deska je hodně podobná té, kterou nedávno Škoda implementovala do nové Fabie. Má tedy také kruhové výdechy klimatizovaného vzduchu na obou stranách a na stranách plastového krytu přístrojového štítu je vylisovaný nápis. Jen to není pochopitelně Fabia, ale univerzální Škoda.

Stejně jako ve výše zmiňovaném Kushaqu je na horní straně palubní desky uprosřed vylisovaná prohlubeň. Na tu si většina indických řidičů umisťuje různé amulety, které je mají ochránit. Tak, jak jsem poznal provoz v této zemi, je to opravdu docela zapotřebí. Výkonnější pak musí být jak klimatizace, tak také klakson.

Rozvor dosahuje 2651 milimetrů, což zajišťuje poměrně velkorysý prostor pro nohy cestujících ve druhé řadě. Jak jsem si vyzkoušel na své, 186 centimetrů vysoké tělo, za stejně velkým řidičem zbývá pro zadního cestujícího před koleny ještě osm centimetrů volného prostoru. S místem pro hlavu je to ale u takového člověka jen tak akorát. Přijemný je nízký středový tunel, který tak zpříjemňuje cestování prostřednímu cestování na zadní lavici.

Jen klasické spalovací motory

Kufr je skutečně dostatečně velký, ale při pohledu dovnitř jsem se nemohl ubránit dojmu, že v případě modelu určeného pro zákazníky v Evropě by si s ním Škodováci dali ještě větší práci. Zde totiž šířku hodně zužují mohutné podběhy. Využitelnou výšku na krajích zase zmenšují jednoduché vzpěry plechového víka. Nakládací otvor je ovšem, přestože je Slavia typickým sedanem, u něhož se otevírá na zádi pouze plechová část bez zadního okna, poměrně velký a nákladová hrana není přehnaně vysoko.

Ve výbavě může být až desetipalcový centrální displej, nabízí se rovněž kožené sedačky s ventilováním. Naopak vyhřívání není v této zemi zapotřebí. Na střechu lze namontovat otevíratelné okno. Příjemný pocit navodí napříkld také ambientní osvětlení dodávané od výbavového stupně Ambition. Také vzadu můžou být dva konektory USB. Klimatizace je ale i v nejvyšších výbavách pouze jednozónová.

Auto není přehlceno záplavou bezpečnostních a komfortních asistenčních systémů K dispozici je například multikolizní brzda, systém XDS zajišťující lepší průjezd zatáčkou a asistent pro rozjezdy do kopců. Chybí ale v Evropě obvyklé věci jako je asistent pro udržování v jízdních pruzích nebo samočinné nouzové brzdění. S parkováním pomůžou jak zadní senzory (ve standardu) nebo parkovací kamera (za příplatek).

Pod kapotu si zákazníci budou moci nechat zabudovat dva zážehové agregáty. Levnější je tříválec 1,0 TSI s výkonem 115 koní. Ten může být spojen buď s šestistupňovou manuální nebo automatickou převodovkou se stejným počtem převodových stupňů. K dispozici je rovněž přeplňovaná čtyřválcová patnáctistovka s výkonem 150 koní. I tu lze propojit s šestistupňovým manuálem, případně s ústrojím DSG se sedmi stupni.

Auto bude jezdit na kolech s velikostí buď patnáct nebo šestnáct palců. Vpředu se o zpomalování starají kotoučové brzdy, vzadu jsou vždy bubnové.

Do prodeje tento vůz vstoupí v prvním čtvrtletí příštího roku. Nejprve se bude dodávat pouze do autosalonů na indickém území, později však ale přijde na řadu export do dalších asijských (a možná také afrických) zemí.