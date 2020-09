Automobilka Škoda sice minulý týden představila svoji devátou modelovou řadu, vzápětí však jeden typ automobilu přestala nabízet. Na výběr tak tedy opět bude jen osm Škodovek.

Škoda Kodiaq RS | Foto: Škoda-Auto

Jeden dealeři značky nabízeli dva roky, druhý dokonce jen polovinu této doby. Řeč je o Škodě Kodiaq RS a prvním elektromobilu se škodováckým logem - vozu Citigo e iV. Nyní z oficiálních zákaznických konfigurátorů mizí, jak upozornil britský magazín Autocar.

Alain Favey, člen představenstva automobilky Škoda Auto se zodpovědností za oblast prodeje a marketingu v rozhovoru pro toto médium prohlásil, že výroba modelu Kodiaq vRS bude v příštích týdnech ukončena. Dvojitě přeplňovanový vznětový čtyřválcový motor s objemem dva litry a výkonem 237 koňských sil se totiž stal obětí emisních předpisů a Volkswagen jeho montáž zastavil.

Nicméně, podle Faveye, existuje naděje, že se Kodiaq vRS do showroomů značky Škoda ještě někdy vrátí. Nebude to však dříve než po faceliftu současné první generace tohoto největšího škodováckého SUV. Ten je naplánován na příští rok.

Otázkou je, zda se pod kapotu dostane nějaký (ale v tom případě zřejmě méně výkonný dieselový agregát), případně bude nahrazen zážehovým turbomotorem. Sice by se nabízel plug-in hybrid, který by zajistil dostatečný výkonový potenciál, ale tuto cestu Škoda, podle Faveye, nezvolí. Zákazníci značky Škoda by prý o toto řešení neměli dostatečný zájem.

Vyprodáno dříve než se čekalo

Druhým vybíhajícím modelem je v současnosti nejlevnější elektromobil na tuzemském trhu s novými osobními automobily, což je samozřejmě Škoda Citigo e iV.

Zájem o tento vůz, který Škoda po oznámení základní ceny 429 900 Kč postupně zdražovala až na 499 900 Kč, byl totiž tak velký, že schválená výrobní kvóta nejen pro Českou republiku, ale i pro další evropské země byla vyčerpána dříve než se původně očekávalo. "Citigo končí, je vyprodané," sdělil Autocaru Favey.

Ještě smutnější zprávou pro příznivce takovýchto městských elektromobilů jsou jeho slova, že v budoucnosti už nebude mít Škoda vůz této velikosti ve své nabídce.

Po příchodu Enyaqu iV a Enyaqu IV Coupe se nabídka čistě elektrických modelů automobilky z Mladé Boleslavi zakonzervuje. Přibývat budou jen nějaké plug-in hybridy. Například má být tento pohon zabudován také do Kodiaqu. Menší vozy, například Scala, do svých útrob baterie s možností externího dobíjení nedostanou. Byly by totiž příliš drahé.