Do servisu musí zamířit 3367 vozů značky Škoda vyrobených mezi lednem a srpnem loňského roku.

Mladá Boleslav má problém. Musela zahájit svolávací akci, kvůli které zamíří do servisu tisíce aut. Jako první o tom informoval server Svolavacky.cz. Akce se týká modelů Fabia, Karoq, Kodiaq, Octavia, Rapid a Superb. Celkem to je 3367 vozů vyrobených od ledna do srpna roku 2018.

Podle vyjádření automobilky jde o problém s airbagy ve volantu. Ty by mohly být namontovány špatně a v případě nehody by tak hrozilo jejich příliš pomalé nafouknutí. Vše má vyřešit servisní zásah trvající jen půl hodiny. Automobilka ho nabídne majitelům vozů zdarma.

„Vozidlo je možné do provedení opravy dále používat. V každém případě by měl být neprodleně dohodnutý termín návštěvy servisu,“ řekl serveru Svolavacky.cz mluvčí mladoboleslavské automobilky Zbyněk Straškraba.

Škoda auto má pro svolávací akce zřízený vlastní internetový portál, kde je možné nutnost návštěvy servisu ověřit. Stačí kliknout na tento odkaz a na webu pak do příslušného políčka zadat VIN svého vozu. Prodejci by ale měli sami majitele dotčených vozů v co nejkratším čase informovat.