Dkonce o řadu měsíců dříve, než to učiní mateřský Volkswagen s novou verzí technicky identického modelu e-Up!, představila automobilka Škoda v dějišti světovém šampionátu v hokeji malý elektromobil s dojezdem 265 kilometrů na jedno nabití baterie. Kromě toho ukázala i modernizovaný Superb, včetně jeho plug-in hybridní varianty.

Historicky prvními automobily značky, Škoda, které budou umět jezdit na elektřinu, se stanou Citigo e iV a Superb plug-in hybrid. Oba vozy jsem si již mohl prohlédnout během premiéry v hlavním městě Slovenské republiky. Čistým elektromobilem je samozřejmě pouze menší z obou vozů. Ve druhém pololetí letošního roku se začne montovat právě v Bratislavě, ve zdejším závodě koncernu VW.

Cena zatím stanovena nebyla, měla by se však udržet pod hranicí půl milionu korun, což ze Citiga “e” zřejmě udělá nejlevnější v Evropě vyráběný městský elektromobil na trhu, navíc s velice dobrými parametry. Zhruba za měsíc by již, podle zdrojů z automobilky, měly být spuštěny rezervace. Po zaplacení určitého poplatku (v řádu desítek tisíc korun) by pak dealeři značky měli zájemcům garantovat, že cena nepřekročí určitou sumu.

Po elektrickém Citigu budou v poměrně rychlém sledu následovat další modely nově zaváděné elektrické řady Škodovek s označením iV. Jedním z nich bude do sériové podoby přetvořený koncepční automobil, který se představil letos v březnu v Ženevě.

Citigo e iV má výkon motoru 61 kW (83 koňských sil) a bude schopen vyvinout maximální rychlost 130 kilometrů v hodině a zrychit z nuly na stovku za 12,5 sekundy.

Baterie v Superbu zmenšila kufr

Pomocí rychlodobíječky půjde jeho baterii s kapacitou 36,8 kWh dobít na osmdesát procent za hodinu, z domácí nástěnné nabíječky na stejnou úroveň za zhruba čtyři hodiny a z běžné zásuvky s napětím 230 Voltů to potrvá dvanáct a půl hodiny. Akumulátor poskytující energii k jízdě přitom nijak neomezuje prostor ve vozidle. I velikost kufru je shodná s vozem, který pohání klasický spalovací motor a činí tedy 250 litrů.

Současně s tímto autem Škoda novinářům představila rovněž podobu a technické parametry modernizovaného modelu Superb. I ten bude teď schopen jízdy bez vypouštění škodlivých emisí. Půjde o jednu konkrétní variantu s označením Superb iV, což je takzvaný plug-in hybrid. Nabitá baterie, která má zhruba třetinovou kapacitu v porovnání s čistě elektrickým Citigem, zajistí elektrickou jízdu až do vzdálenosti 55 kilometrů, následně lze využít sílu spalovacího motoru 1,4 TSI. Dohromady s elektromotorem má toto pohonné ústrojí výkon 160 kW (218 koní) a celkový akční rádius (s nabitou baterií a plnou benzinovou nádrží) činí 850 kilometrů. Instalace baterie v tomto případě snížila kapacitu prostoru pro náklad. Objem tedy bude pro verzi liftback 485 litrů a v případě kombi 510 litrů.

Kromě tohoto typu pohonu bude samozřejmě i nadále u dealerů značky získat Superb z některým ze dvou nabízených naftových a tří benzinových motorů. Jejich výkonové spektrum sahá od 110 kW (150 koní) až po 200 kW (272 koňských sil).