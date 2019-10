Statistiky Svazu dovozců automobilů již napovídají o tom, u kterých značek budou letos na konci roku slavit, a u kterých naopak smutnit

SUV Rolls-Royce Cullinan | Foto: Rolls-Royce

Přestože jsou roční prodeje nových osobních vozů v Česku stále zhruba o osm procent pod úrovní loňského roku, v samotném září zaznamenali jejich prodejci v meziročním srovnání již o osm a půl procenta lepší výsledek.

Na to, jaká auta jsou nejúspěšnější ve třinácti sledovaných kategoriích, se podívejte do naší fotogalerie.

Většina značek působících oficiálně v tuzemsku však přesto nebude mít na konci roku důvod k oslavám. Týká se to především těch, které prodávají automobily pro běžné zákazníky. Statistiky Svazu dovozců automobilů uvádějí, že v porovnání s loňskem zaznamenává letos zatím největší propad značka Nissan. V jejím případě prodejní výsledky poklesly v porovnání s loňskem o masivních 67 procent.

Výrazný propad se týká i dalších značek, jejichž vozy jsou na našich silnicích hodně vidět. Konkrétně prodeje Fordů spadly o 34 procent, Fiatů o 24 procent, Opelů a Volkswagenů o 21 procent. Hyundai má letos zatím statistická čísla horší o 11 procent.

O něco horší výsledek než vloni má zatím i Škoda. Je to ale jen o jedno procento, má tedy šanci (stejně jako třeba Seat se stejně minimálním propadem) do konce roku tento pokles ještě dohnat. Škoda navíc vládne téměř polovině z celkem třinácti segmentů, do nichž jsou auta podle Svazu dovozců automobilů rozčleněna. Na prvních místech v nich jsou Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Superb a Karoq. Jen segment mini vozů brzy vyklidí, protože Citigo ve spalovací verzi se již přestalo vyrábět.

Rapid střídá Scala

Naopak v případě Rapidu, který již také ukončil svůj životní cyklus, bude nejspíše zdatným náhradníkem letošní novinka Scala.

Na rozdíl od minulých let, kdy se dařilo značkám prémiového segmentu, se letos vozy automobilek Audi, BMW i Mercedes-Benz prodávají hůře. A Mini zaznamenalo snížení prodejů zhruba o polovinu.

Naopak ta úplně nejluxusnější auta se prodávají lépe než vloni. Takzvaným skokanem roku je Rolls-Royce, především díky zahájení prodejů monstrózního SUV Cullinan. Meziroční vylepšení charakterizuje číslo + 171 procent. Jenže, v tomto případě byla loňská základna velmi nízká. Tehdy úřady v Česku zaregistrovaly jen 7 nových exemplářů vozů vozících na své přídi sošku Spirit of ecstasy, letos je to 19.

Navýšení prodejů ale v řádu vyšších desítek procent zaznamenali také u Bentley či Lamborghini. Přidali také prodejci francouzských automobilů DS, Alfy Romeo, Jeepů, Volv a Lexusů.

Ze značek nabízejících své výrobky běžným smrtelníkům můžou být prozatím spokojeni u Mazdy (+ 13 procent meziročního navýšení), Dacie (+ 7%), či U Peugeotu a Toyoty.