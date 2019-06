Podobu chystaného off-roadu známe díky fotografii obrazovky palubního počítače.

Snímek obrazovky Land Roveru Defender | Foto: Achiv

Až britská automobilka představí novou generaci off-roadu Land Rover Defender, měla by to pro ni být pořádná designová revoluce. Hranatý vůz, který až do ukončení výroby své minulé verze působil jako plechová krabice ze starých dob, se evidentně promění v relativně luxusní koráb nejen do terénu, ale i na silnici.

To vše jde vyčíst z jediného snímku, který unikl na internet. Obrázek je záběr na displej v přístrojovém štítu, který podobně jako na palubě ostatních Land Roverů a Range Roverů nahradil klasické ručičkové ukazatele. Grafika palubního počítače pak nabízí informace o zvoleném jízdním režimu. U nich je i obrázek Defenderu z bočního pohledu.

Je to tak poprvé, co si můžeme Land Rover Defender prohlédnout zcela bez kamufláže, i když zatím jen virtuálně. Obrázek odhaluje hranaté tvary, které jsou ale patřičně zaoblené, aby off-road působil víc jako svalnaté SUV. Vlastně se velmi přibližuje stylu dnešních Range Roverů,

Kromě velkých kol s pěti paprsky jsou patrné LED světlomety vpředu, lehce vyvýšená kapota nad motorovým prostorem a masivní zpětná zrcátka v černém laku. Dveře jsou poměrně dlouhé, dovnitř se bude určitě snáz nastupovat než v předchozí generaci. A i sezení bude pohodlnější. Černé vykousnutí na zadní části střechy může být buď dekor nebo zajímavě umístěné střešní okno. Opravdovou záhadou je pak boční panel rozdělující skla. A dobrá zpráva na závěr? Rezerva zůstává!