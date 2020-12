Značka Subaru má v Evropě silnou komunitu věrných příznivců. Ti jsou však nyní poněkud v nejistotě ohledně věcí příštích.

Nový Outback do ČR jistojistě dorazí | Foto: Subaru

Jedno je jisté. Subaru bude mít v příštím roce jednu z nejmladších modelových nabídek v celé škále automobilových značek. Nejstaršími typy se totiž stanou Impreza a XV, které se přitom prodávají ve svých nových generacích teprve dva roky.

Aktuální provedení SUV Forester vstoupilo na trh teprve na přelomu loňského a letošního roku, je to tedy úplný mladík. Dosud prodávané nejstarší vozy v evropské nabídce - tedy Outback a BRZ - se již jen doprodávají.

Přestože nové generace obou těchto vozů již byly představeny, v Česku je v současné době jistý jen příjezd nového Outbacku. "Na trh by měl vstoupit zhruba v květnu," uvedl na dotaz Deníku a Automix.cz mluvčí tuzemského zastoupení japonské značky Zdeněk Zikmund.

To, zda si budeme u tuzemských dealerů moci koupit také nové sportovní kupé BRZ a kombík Levorg, je zatím velkou neznámou. Subaru se totiž na evropském trhu potýká s problémem plnění emisních limitů, které požaduje Evropská unie.

Pokud by se tyto zmiňované modely do Evropy nedostaly, byla by to nepochybně velká škoda. Například nová generace Levorgu se totiž před pár dny v Japonsku stala tamějším autem roku.

Problémy Subaru s plněním emisních limitů může v budoucnosti vyřešit až plně elektrický model Evoltis. V tuto chvíli je již v hrubých obrysech znám vzhled připravovaného modelu. Automobilka oznámila, že velikost bude zhruba na úrovni současné generace Foresteru.

Technické parametry známy nejsou, nicméně budou velice podobné těm, které oznámí Toyota v případě svého elektrického SUV. Oba automobily totiž budou zkonstruovány na základě speciální "elektromobilní" platformě Toyoty s označením E-TNGA.

V podlaze vozu bude zabudována trakční baterie s kapacitou 50-100 kWh a výkony motorů se můžou pohybovat v rozmezí od více než 200 po více než 400 koňských sil.

Datum uvedení obou vozů na trh zatím stanoveno nebylo. Minimálně studie se ovšem mají představit již během roku 2021.