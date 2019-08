Změny designu jsou jen mírné. Novinky mají pomoci řidičům, aby po řízení vozu nebyli unavení.

Subaru v Japonsku představilo svůj hatchback Impreza v novém modelovém ročníku 2020. Změny jsou ale spíš jen kosmetické. To platí o designu karoserie, která má lehce upravenou příď s novou maskou chladiče a přepracované světlomety. Nové jsou i zadní brzdovky. Uvnitř se nezměnilo prakticky nic.

To nejdůležitější je ale nová výbava. Auto dostalo systém Eyesight Touring Assist. Ten má pomáhat s brzděním, akcelerací a držením vozu v jízdním pruhu. Umí také přečíst dopravní značky. Na přání budou k dispozici i adaptivní světlomety.

Další výbava zahrnuje například elektricky ovládané sedačky s pamětí či kameru vpředu. Novinkou je, že zrcátka se při zpátečce automaticky sklopí tak, aby řidič dobře viděl obrubník. Zrcátka lze také uložit do pozice.

S příchodem faceliftu některá média spekulovala o tom, že by se mohl objevit i sportovní model WRX STI. O něm ale zase nepadla ani zmínka. Subaru Impreza 2020 by se do Česka mohlo dostat ještě do konce tohoto roku.