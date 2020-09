Pohon všech kol, výhradně benzinové motory a neexistence "čistého" elektromobilu. To vše je příčinou toho, že Subaru bude v Evropě platit pokutu přes 100 milionů eur za příliš vysoké emise CO2. Situace se ale začne měnit…

Subaru musí v Evropě změnit svoji nabídku, rozhodně se ale z tohoto regionu nestahuje | Foto: Subaru

Začneme tou lepší zprávou: Model Impreza, který je pro značku Subaru tím kultovním, v nabídce zůstává. Je to proto, že klasický čtyřválcový zážehový motor byl přepracován a elektrifikován. Však také má novinka, u niž se lehce měnil i vzhled přední části a obou párů světlometů, v označení nově výraz e-Boxer.

Zůstává stálý pohon všech kol, na která proudí síla z dvoulitrového agregátu propojeného se startér-generátorem umístěným v bezestupňové převodovce. Ten má výkon sice jen 13,5 kWh, ale přesto umí zařídit pružnější akceleraci vozu a pohánět ho díky energii z baterie uložené vzadu až 1,6 kilometrů rychlostí do 40 kilometrů v hodině. Jak je pro Subaru typické, také elektromotor a baterie jsou umístěny v podélné ose vozu.

V celkovém součtu by se mělo dosahovat o deset procent nižší spotřeby benzínu. Kvůli vyššímu zatížení zadní nápravy baterií museli konstruktéři upravit zadní nápravu, ale jinak je to stále stará dobrá impreza. Ověřil jsem to na rallyovém okruhu areálu Adventure Land v Bělé pod Bezdězem.

Ceník tohoto automobilu začíná na částce 770 000 Kč, přičemž ve výbavě jsou například natáčecí přední LED světla, volič jízdních režimů, kola z lehké slitiny, duální automatická klimatizace s hlasovým ovládáním, rozmrazovač okna pod stěrači, rádio s osmipalcovým displejem, hliníkové pedály a třeba také pětiletá záruka s omezením na 200 000 kilometrů.

BRZ a Levorg odcházejí

Zákazníci se však musí na konci roku rozloučit s jedinou "zadokolkou" v nabídce značky, kterou je sportovní kupé BRZ. "Bude sice nahrazeno novou generací, ale o tom zda a kdy se dostane do Evropy, nemáme zatím žádné zprávy," uvedl mluvčí Subaru Česká republiky Zdeněk Zikmund.

Naštěstí je díky objednávce celkem 43 kusů exemplářů edice Final Edition tohoto vozu tuzemské zastoupení značky uspokojit zájem zákazníků i teď na poslední chvíli. "Máme v nabídce vozy v černé a modré barvě, čtyři mají automatickou převodovku a zbytek manuální," vypočítává Zikmund. Vozy v této edici mají vždy kožené sedačky, brzdy Brembo a tlumiče Sachs. Vůz s manuální převodovkou stojí rovný milión korun, za automat se připlácí čtyřicet tisíc Kč.

Druhým vozem, který na českém trhu minimálně pro desítky příštích měsíců končí, je sportovní kombi Levorg. "Důvod je prostý. Auto mělo dosud jedinou motorizaci, kterou byl dvoulitrový boxer a tento motor končí. Tudíž možnost registrace vyprší poslední den letošního roku a příští rok už budeme moci doprodat jen omezený počet skladových aut," vysvětlil Zdeněk Zikmund skutečnost, která se týká i výše zmíněného BRZ.

Příští rok bude jedinou, ale velmi důležitou novinkou značky Subaru v Evropě nová generace Outbacku. "Epidemie koronaviru zahájení evropské verze pozdržela, takže se dočkáme zřejmě v květnu," vysvětlil šéf tuzemského zastoupení Jiří Picek.

Podle něho to bude začátek nové éry Subaru v Evropě, kde chce tato tradiční japonská značka určitě zůstat i přes současný pokles odbytu. "V současnosti značka prochází plánovaným a rozpočtovaným poklesem prodejního objemu nových vozů v Evropě v návaznosti na tržně-politické prostředí a potřebu přiměrené ziskovosti," uvedl.

Služby pro zákazníky Covid nezhoršil

Do roku 2030 bude mít Subaru čtyřicet procent všech prodaných vozů elektrifikovaných a nejpozději za dalších pět let to už má být plných sto procent. V současnosti se elektrifikace v Evropě týká tří modelů - XV, Forestera a právě uváděné Imprezy.

Zatímco ale u Imprezy a Forestera je hybrid jedinou možnou motorizací, v případě Outbacku by tomu tak být nemělo. V roce 2022 se objeví také první bateriový elektromobil.

"Jakmile budeme mít díky těmto elektrifikovaným vozům zase určitý polštář, budeme si moci dovolit začít dovážet zase další atraktivní sportovní modely. Třeba i nový BRZ a snad také WRX STi," říkají lidé od Subaru.

Těm optimismus do žil vlévá třeba fakt, že dealeři i servisní partneři si dosud po ekonomické stránce s pandemií nového typu koronaviru dokázali docela dobře poradit. "Navíc netrpíme nedostatkem vozů, výroba i dodávky běží standardně. Pokud zákazník netrvá na nějaké speciální barvě, jsme mu teď schopni dodat během několika dnů dodat jakýkoli model všech nabízených motorizací," uzavírá Picek.

Podle něho značka v České republice letos prodá 660 - 700 kusů, což je přibližně o čtvrtinu méně než se plánovalo před vypuknutím epidemie. Příští rok by měl odbyt vzrůst na zhruba 840 kusů.