Prodej minulé generace skončil v Evropě kvůli emisním předpisům již v roce 2018.

Upoutávka na Subaru WRX 2022 | Foto: Subaru

Japnoská značka Subaru začíná s upoutávkami na novou generaci svého modelu WRX. Další informace o tomto sportovním sedanu by na sebe neměly nechat dlouho čekat. V tiskové zprávě totiž automobilka slibuje, že "tady bude tak rychle, až vám to vyrazí dech."

Zatím tedy nemáme k dispozici ani žádné výkonové parametry. Subaru ale prý novou generaci kompletně přepracovalo. Přesto se z hlediska designu nedají očekávat nějaké překvapivé změny. Například uprostřed přední kapoty se bude i nadále nacházet masivní otvor pro přístup chladicího vzduchu k mezichladiči stlačeného vzduchu.

Vzhled by měl do jisté míry vycházet z koncepčního vozu Subaru Viziv Performance, který se představil již v roce 2017. Na délku vůz měří 4,6 metru, šířka činí 1930 a výška 1430 milimetrů. Rozvor pak dosahuje hodnoty 2730 milimetrů.

Subaru Viziv PerformanceZdroj: Subaru

Původně se mělo sériové Subaru WRX, včetně jeho špičkové verze STi představit již během loňského roku, koronakrize však premiéru odložila na letošek.

Je však velkou otázkou, zda se tohoto vozu někdy v Evropě vůbec dočkáme. Důvod je stejný jako v případě stažení předchůdce z trhu - emisní předpisy. Ostatně, kvůli nim si také nemůžeme koupit novou generaci sportovního kupé BRZ. To má totiž ve svých útrobách "pouze" spalovací čtyřválec s objemem 2,4 litru. Stejný motor by se měl s velkou pravděpodobností zabudovávat rovněž do nového WRX. Zatímco v "běžném" WRX by jeho výkon měl činit přibližně 260-280 koní, ve verzi Sti se dá předpokládat čislo někde hranice 400 koní.

Naopak se Evropané příští rok od Subaru dočkají nového elektrického rodinného SUV Solterra, které tato značka vyvíjela v součinnosti s Toyotou.

Sportovní verzi STi nabízí japonská automobilka již od první poloviny devadesátých let. Dlouho se ještě do označení vozu přidávalo slovo Impreza, neboť z tohoto modelu dlouhá desetiletí vycházelo. Nyní se ale jedná o samostatný typ vozu.