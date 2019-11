Aktuální statistika zahrnující výsledky bezmála dvou miliónů aut, které přijely na německé stanice technické kontroly provozované společností TÜV ukazuje, že v Česku vyráběné vozy patří z hlediska spolehlivosti spíše do podprůměru.

Nejnovější generace Škody Superb nezískala na německých kontrolách moc skvělé vysvědčení | Foto: Škoda-Auto

Nejlépe hodnoceným v Česku vyráběným autem, kterému v pětibodové škále patří známka chvalitebně, je v kategorii dvou až tříletých vozů v letošním žebříčku TÜV Report Hyundai ix20. Tento automobil obsadil mezi 129 hodnocenými auty 37. až 39. pozici. Na začátku čtvrté desítky se pak ocitl mladoboleslavský model Fabia. Na tyto pozice je poslalo zjištěných 4,8 procent (Hyundai a 5,0 procent v případě Fabie) vážných závad ze všech exemplářů tohoto typu a příslušného stáří, které přijely na kontrolu do stanice provozované společností TÜV.

To, o jaké konkrétní závady jde, a jakých generací a roků výroby se týkají, uvádíme v popiscích pod všemi zobrazenými auty Made in Czech Republic v naší galerii.

Onen pětiprocentní průměr vážných závad je sice dvojnásobně vysoký než mají nejlépe hodnocené vozy (například Mercedesy GLC a SLK a Porsche 911), ale méně než poloviční v případě nejhorších Dacií Logan a Duster.

V pásmu lepšího průměru v tomto věku skončily ještě Peugeot 108 montovaný v továrně TPCA v Kolíně, a Škoda Yeti. Těsně pod ním pak Toyota Aygo (rovněž z TPCA Kolín) a Škoda Rapid (Mladá Boleslav).

Již jen známka čtyři náleží Octavii (průměr závad 6,7), Hyundai i30 (6,8), Škodě Citigo (ta má sice znak české automobilky, ale vyrábí se v továrně Volskwagenu v Bratislavě) a Citroënu C1.

Nejhůře hodnoceným autem z Česka je v této královské kategorii ojetin vlajková loď značky Škoda. Ten aktuální generace modelu Superb, která sjíždí z výrobní linky ve východočeských Kvasinách.

Nejlépe dopady vozy ze začátku desetiletí

Ještě hůře dopadla auta montovaná na úzení České republiky v kategorii 4-5 let. Tam se nad průměrem, navíc ještě poměrně těsně, umístily jen již zmiňovaná diskutabilní Škoda Citigo na celkovém 55. místě, 63,-64. je Octavia a na konci šesté desítky najdeme ještě škodovácké typy Rapid a Yeti.

Průměr vážných závad mají v tomto věku z "českých" modelů nejvyšší Toyota Aygo a Citroën C1. I tak jsou ale s 13 procenty stále ještě o více než deset procent lepší než na poslední 126. příčce uvedený Chevrolet Spark.

V pásmu šest až sedm let němečtí technici přidělili mezi auty z ČR nejlepší hodnocení opět Škodě Citigo, výrazně nad průměrem je také již nevyráběné SUV Yeti. Naopak již jen těsně nad průměrem se udržel model Hyundai ix20 a Škoda Supeb. Těsně "pod čarou" jsou Škoda Roomster a Škoda Fabia. Nejhůře hodnocenými modely s českým původem jsou v tomto věku modely z Nošovic, konkrétně Hyundai ix35 a i30. Tento model nižší střední třídy spadl až na 105. pozici z celkových 125, kde jsou již auta hodnocená známkou 5.

Jestliže v kategorii dvou až tříletých aut byla na chvostu Škoda Superb, mezi osmi až devítiletými vozy postoupila druhá generace tohoto vozu málem až mezi "jedničkáře". Je na pozici 23.-24. společně s Mercedesem-E. A je to spravedlivé umístění, protože má dokonce i stejný průměrný kilometrový nájezd 151 tisíc jako tento klasický taxikářský model. Dobře na tom byla i Škoda Yeti a dvojková známka patří rovněž Octavii.

V tomto věku žádné "české" auto nespadlo mezi ty úplně nejhořší. Nejníže v žebříčku čítajícím 108 modelů jsou na pozicích 71-73 Hyundai i30, Citroën C1 a Peugeot 107.

Poměrně smutný je pohled na výsledky nejstarší kategorie vozů brázdících silnice již deset až jedenáct let. Jediným modelem nad čárou průměru (a to ještě poměrně těsně) je Toyota Aygo, již pod ní jsou Škody Fabia a Octavia, Hyundai i30, Peugeot 107 a Citroën C1. Ještě daleko níže - na 85. pozici z celkových 96 - skončil Hyundai Tucson. S průměrnými 35,8 procenty vážných závad patří již do nejhorší skupiny.