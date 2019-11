Kategorie super SUV se bude dál rozšiřovat. Audi pokořilo rekord na Nürburgringu se svým modelem RS Q8.

Lamborghini Urus. 0-100 km/h za 3,6 s. Maximální rychlost 305 km/h. Cena: 183 683 eur bez DPH. | Foto: Výrobci

Když v roce 1987 přišel na svět supersport Ferrari F40, stal se okamžitě ikonou extrémních sportovních aut. Puristický stroj z Maranella poháněl dvojitě přeplňovaný osmiválec o výkonu 478 koní, díky kterému zvládl vystřelit z nuly na stovku za 4,7 sekundy. Dodnes ho najedeme v mnoha klukovských pokojích na plakátech.

O více než 30 let později už není problém koupit auto, které se svými výkony i rychlostí legendárnímu Ferrari F40 vyrovná. A nemusí jít přitom o extrémní sportovní vůz nebo „přemotorovaný sedan“. Klidně se totiž můžete porozhlédnout v kategorii SUV, kde za pár posledních let vznikla třída sama o sobě – super SUV. V ní najdete hned 14 aut, která mají rychlejší akceleraci z nuly na 100 km/h než legendární Ferrari F40. Nejlevnější z nich přitom stojí něco málo přes dva miliony.

Jistě, pokud se podíváme na nejrychlejší stroje z této kategorie, patří všechny bez rozdílu mezi luxusní značky. Lamborghini, Audi, BMW, Mercedes-Benz a samozřejmě Porsche doplňují například i Jeep, Alfa Romeo nebo Jaguar. Drtivá většina z nich má přeplňovaný benzinový motor, nejčastěji osmiválec. Najdeme tu ale i dieselové auto. To je sice už pomalejší než Ferrari F40, ale jen o pouhou jednu desetinu sekundy.

Jeden by řekl, že s tlakem na snižování emisí se automobilky vzdají takových aut. Existuje tu ale opační trend, protože bohatí řidiči si kategorii SUV oblíbili a chtějí prostě to nejlepší – tedy auto s absolutní výbavou, co nejvyšším výkonem a parametry, se kterými pokoří kolegovo starší Porsche 911 (alespoň na rovince).

Dokládá to i fakt, že si na začátku listopadu Audi přivlastnilo nový rekord na Nürburgringu. Jeho chystaný model RS Q8 zajel v zeleném peklu čas 7 minut 42.253 sekundy a stal se tak nejrychlejším SUV na tomto okruhu, který automobilky používají k testování a porovnávání svých výkonných vozů. RS Q8 používá přeplňovaný osmiválec o výkonu 600 koní a má šanci se svými parametry zařadit mezi nejrychlejší SUV světa z hlediska akcelerace.

Podívejte se do přiložené galerie. V ní jsme pro vás za sebou seřadili nejrychlejší SUV z hlediska akcelerace, která můžete koupit na českém trhu. Začínáme dieselovým Audi SQ7. Pak už následují benzinová auta, která by na rovince ono slavné Ferrari F40 pokořila.