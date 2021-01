Zatím Suzuki na český trh, jako jakousi ochutnávku, doveze prvních dvanáct kusů zbrusu nového modelu. Standardní prodej začne ve druhém pololetí.

Suzuki Swace | Foto: Suzuki

Ze všech modelů nabízených v současnosti v dealerstvích Suzuki nabídne nový model Swace nejdelší karosérii (4655 milimetrů) a největší objem zavazadlového prostoru (596 litrů).

Prohlédnout si ho do detailů můžete v naší fotogalerii.

Společně s bohatou výbavou to jsou argumenty, které by mohly do autosalonů této japonské značky přilákat nové zákazníky. Až dosud se totiž tato automobilka v Evropě soustředila hlavně na segment vozů SUV.

Swace oproti tomu náleží do kategorie automobilů nižší střední třídy. Suzuki ovšem tento model nevyvinulo ve svých vývojových centrech. Využilo již existující vůz Toyoty, konkrétně model Corolla Touring Sports.

Na rozdíl od něho Suzuki nabídne jednu jedinou motorizaci. Jde o hybridní soustrojí tvořené zážehovým čtyřválcem 1,8 s výkonem 72 kW a elektromotorem. Ten poskytuje 53 kW. Auto je schopné dosáhnout maximální rychlosti 180 kilometrů v hodině a zrychlovat z klidu na sto kilometrů v hodině během 11,1 sekundy. Kombinovaná spotřeba pak je 4,5 litrů na sto kilometrů.

V nižším výbavovém stupni Premium získá zákazník za cenu 610 900 Kč už takřka plně vybavený vůz. Například jde o sedm airbagů, elektrické ovládání předních oken, bezklíčkové startování, automatickou dvouzónovou klimatizaci, rádio s osmipalcovou dotykovou obrazovkou, elektricky vyhřívané sedačky, zadní parkovací kameru, systém sledování únavy řidiče a asistenta pro udržení vozu v jízdním pruhu.

Při srovnání exempláře Toyoty a Suzuki se shodnou motorizací a takřka identickou výbavou vychází ten od Suzuki o necelých třicet tisíc Kč výhodněji.