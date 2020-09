Statistika nejžádanějších modelů nových osobních vozů prodávaných na českém trhu vypadá už hodně dlouho prakticky stále stejně. Vede Octavia před Fabií a dalšími modely mladoboleslavské automobilky. Která auta ale podle oficiální statistiky Svazu dovozců automobilů po dvou třetinách letošního roku zůstávají stranou zájmu?

Renault má v této společnosti hned dva modely, stejně jako KIA či Subaru a Fiat | Foto: Renault

Je logické, že nízká čísla registrací zaznamenávají v České republice, stejně jako ve většině dalších zemí, modely exkluzivních značek, případně méně typické vozy prémiových automobilek. Je jasné. že takové Ferrari 812 Superfast, ale i třeba BMW 4 Cabrio budou mít vždy prodeje v řádu maximálně jednotek kusů, což je samozřejmě dáno jejich cenou i využitelností.

Jenže i v nabídce takzvaně objemových automobilek se naleznou typy aut, která jsou na našich silnicích spíše vzácností. Do našeho přehledu vozů (to, jak vypadají si můžete prohlédnout v naší galerii) jsme řadili výhradně vozy, která jsou v nabídce již delší dobu a jejich prodej do současné doby nebyl ukončen.

Zajímaly nás také jen ty automobily, které se minimálně v základní výbavě nabízejí v cenové relaci do miliónu korun a současně nepatří do sféry prémiových značek Mezi ty řadíme "velkou německou trojku" Mercedes-Benz, BMW či Audi, stejně jako japonský Lexus, britské značky Jaguar a Land Rover či Volvo. Jediné výjimy jsme udělali u Jeepu Cherokee, který má vstupní cenovku o padesát tisíc korun vyšší a Renaultu Espace, který stojí ještě o dvě stě tisíc korun více. Tento automobil se ale v současné době u nás nabízí pouze v jediné - vrcholné výbavě.

Některá auta, která náš výčet obsahují, můžou být pro lidi znalé automobilové historie určitým překvapením. Například právě zmíněný Renault Espace. Tento velký vůz je pokládán za zakladatele třídy rodinných velkoprostorových aut a v nabídce francouzské značky je již od roku 1984. Na trhu s ojetinami je přitom o tento vůz stále poměrně značný zájem.

Důvod je prostý, největší část zájemců o rodinné vozy si dnes vybírá hlavně v kategorii aut typu SUV a MPV zůstávají stranou zájmu. Nejprve "došlo" na ty menší a levnější modely v tomto segmentu, nyní postupně vymírají i větší modely.

Subaru má limity

Také Nissan Micra bývalo svého času i v našich končinách poměrně žádané zboží. Jenže změna charakteru tohoto auta (z malého městského hatchbacku s roztomilým kukučem) na křížence mezi hatchbackem a velkoprostorým vozem se největší části zájemců o takto velké vozy úplně nezamlouvá. Své samozřejmě udělala i celkově nepříliš skvělá kondice této japonské značky.

Do našeho výčtu náleží rovněž dva modely značky Subaru. Přitom jak Impreza, tak zejména Levorg sklízejí v odborných testech jen slova uznání. Bohužel ale poměrně vysoké cenovky dané především pohonem všech kol a limit počtu kusů, který si český dovozce může z Japonska objednat, zavinily fakt, že tyto vozy nejsou na českých silnicích příliš vídanými modely.

A konečně lze zmínit vozy Fiat 500 L a 500X. Zatímco první je stylizován do třídy SUV, druhý pro změnu velkoprostorových rodinných automobilů. Jenže ani oblíbené číslo Fiatu nevzbuzuje u nás tak velký zájem, jak by si určitě obchodníci s těmito vozy přáli.

Ani na padesát zaregistrovaných kusů (což je právě hranice, jakou jsme zvolili pro zařazení toho či onoho modelu do našeho výčtu) letos nedosáhlo také SUV KIA Sorento. V tomto případě jde však o model, jehož současná generace bude brzy vystřídána novou. A tak je pravděpodobné, že část zákazníků kvůli tomu nákup Sorenta zatím odložila.