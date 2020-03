Tuzemské zastoupení značky Mini začíná nabízet elektrické provedení kultovního městského automobilu Mini Cooper. S poměrně malou baterií dojede docela daleko.

Mini Cooper SE | Foto: Radek Pecák

Poté, co se značka Mini poměrně trefila do současného vkusu zákazníků se svým modelem Countryman v plug-in hybridním provedení, uvádí nyní na tuzemský trh plně elektrický vůz.

"Cena startuje na částce 882 500 Kč," uvedl mluvčí českého zastoupení značek BMW a Mini David Haidinger. Za tuto částku získají zákazníci automobil vybavený například dvouzónovou automatickou klimatizací, hliníkovými koly a navigací.

V útrobách automobilu, konkrétně pod zadními sedačkami, podlahou kufru a ve středovém tunelu, se nachází sada akumulátorů s celkovou kapacitou 32,6 kWh. To sice není ve srovnání s obdobně velkými městskými elektromobily mnoho (Renault Zoe, Peugeot e-108 a Opel Corsa-e mají obvykle kolem 50 kWh), ale na druhou stranu se podařilo udržet hmotnost vozu na solidní hodnotě 1365 kilogramů. Díky tomu činí oficiální hodnota dojezdu v závislosti na výbavě vozu 235 - 270 kilometrů.

Zapracovalo se také na možnosti rychlodobíjení. Z nuly na osmdesát procent lze baterie dobíjet výkonem 50 kW za 35 minut, z wallboxů trvá plné nabití zcela vybité baterie nejvýše něco málo přes čtyři hodiny.

Zajímavostí je, že, aby se baterie do vozu vešly a současně zůstala zachována správná světlá výška, narostl Mini Cooper SE do výšky o osmnáct milimetrů. To je samozřejmě hodnota, které si nevšimnete, ani kdyby spalovací a elektrické provedení stály hned vedle sebe.

Když už jsme u těch odlišností mezi klasickým Mini Cooperem S a elektrickým SE: Zvenčí na karosérii můžou být žlutá zrcátka, vyplněná maska chladiče se žlutými příčnými pruhy a symbolem elektrické zástrčky, uvnitř se pak žlutě obarvila startovací páčka a před řidičem není standarní kulatý přístrojový ukazatel, ale oválný digitální štít. Na něm se pak samozřejmě ukazuje stav baterie, dojezd a momentálně využívaná úroveň výkonu.

Odlišností je málo

K tomu se přidalo ještě pár designových doplňků - jako je žlutý pruh na palubní desce před spolujezdcem nebo žlutě zbarvené písmenko "S" na liště na prahu dveří. A abych nezapomněl - jeden z designů kol speciálně vytvořených pro tento elektromobil má pro současnou dobu poněkud diskutabilní označení Electric Corona Spoke 2-tone.

S autem jsem měl možnost se zatím krátce projet na testovací trase, která vedla kolem pražského vrchu Vítkov. Byly na ní ve stoupání na Krejcárek i dvě poměrně zajímavé zatáčky, po jejichž projetí jsem nabyl dojmu, že ani tento typ Mini nejspíše nebude po stránce jízdních vlastností na tom nebude vůbec špatně. "Na to se naši technici hodně zaměřili. Cílem bylo, aby zákazníci stále mohli říkat, že jezdí jako motokára," potvrdil mluvčí Haidinger. Důkladněji si toto tvrzení samozřejmě budeme chtít ověřit na oblíbených venkovských silnicích při klasickém redakčním týdenním testu.

Auto při dojíždění k semaforu neumí "plachtit", stále je zapnutý jeden ze dvou rekuperačních módů. Přepínat se dají páčkou na středovém panelu a při tom silnějším auto po sejmutí nohy z plynového pedálu skutečně poměrně intenzivně zpomaluje. Brzdový pedál je pak ve velké části jízdních situací zcela zbytečný.

Na zmíněné trase, kterou jsem ujel za čtvrt hodiny ve středně hustém městském provozu, jsem z palubního počítače odečetl průměrnou hodnotu spotřeby 14,2 kWh. To je ještě lepší hodnota než uvádí výrobce (15 kWh). Na druhou stranu, jezdil jsem maximálně padesátikilometrovou rychlosti a potenciál auta využíval jen mírně. Po celou dobu jsem měl zapnutý jízdní režim Mid, tedy ten pro normální používání. Dále je možno ještě zapnout Sport, případně úsporné Green a Green+. V tom posledním jmenovaném si už ale například nezatopíte ani nepustíte klimatizaci.

Auto se nabízí ve čtyřech úrovních výbavy, které jsou pojmenovány stejně jako velikosti oděvu. Tedy S, M, L a XL. Ve výbavě M už je ke standardu přidána například parkovací kamera, výbava L obsahuje hudební systém Harman Kardon a provedení XL třeba i panoramatickou skleněnou střechu. Jednotlivé výbavy mají k sobě přiřazeny i příslušnou barvu laku karosérie a vnějších zrcátek.