Vyrenderované obrázky odhadují vzhled auta podle zamaskovaných prototypů.

Hyundai Tucson 2021 podle ruského webu. | Foto: Kolesa.ru

Nošovické SUV Hyundai Tucson se v aktuální generaci blíží ke konci. Dnes prodávaný model se vyrábí od roku 2015 a už stihl projít i drobným faceliftem. Vzhledem k tomu, že jedna generace u tohoto vozu trvá okolo šesti let, měli bychom se roce 2021 dočkat nástupce. Jak bude vypadat?

To je otázka, na kterou zatím nikdo kromě designérů a manažerů automobilky nezná odpověď. Tucson už ale podstupuje testování v zamaskovaných prototypech. Ty jsou pečlivě skryty i před okem pozorného diváka, ale i tak něco ukazují. Ruský server Kolesa před nedávnem zveřejnil vyrenderované obrázky, které na vyfotografované testovací vozy navazují.

Patrné je to hlavně na zadním pohledu, který odhaluje výraznější LED brzdová světla než má aktuální Tucson. Vůz by se mohl víceméně zachovat svou velikost, bude mít ale nápadnější vzhled. To ostatně sama Hyundai už delší dobu slibuje. Pokud by měl navázat třeba na větší Santa Fe, je to jasná cesta.

Grafik, který vyrenderované obrázky připravoval, se hodně „rozjel“ v oblasti přídě. Maska chladiče je na poměry vozu gigantická a volně přechází ve velmi úzké LED světlomety. Je složena z ostrých černých bloků a dozdobena velkým logem uprostřed. Je toto správně odhadnutá podoba? Uvidíme tak za rok, kdy by se už měly objevovat první reální fotografie nošovického modelu.