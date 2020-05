Škoda nakonec zpozdí jak premiéru, tak uvedení svého velkého elektromobilu na trh. Zatím ukázala maskované prototypy.

Maskované prototypy elektromobilu Škoda Enyaq | Foto: Škoda-Auto

Škoda sice vyvíjela elektromobil Enyaq ve svém inženýrském centru v mladoboleslavské Česaně, ale po technické stránce je tento vůz velmi podobný elektrickému SUV Volkswagen ID.4. Přesto se jeho parametry v některých detailech liší.

1) Jak je Enyaq velký?

Dost. Bude patřit k největším Škodovkám v nabídce. S délkou 465 centimetrů mu do nové Octavie Combi schází 4 a do Kodiaqu 5 centimetrů. Superb je pak skoro o dalších dvacet centimetrů delší. Výška pak byla změřena na 162 a šířka 188 centimetrů. Rozvor dosahuje hodnoty 276,5 centimetrů.

2) Jak bude rychlý?

Hranici dvou set kilometrů v hodině, což dnes umí i Fabia, s ním na německé dálnici nepokoříte. Maximální rychlost je omezena na 180 kilometrů. Zato zrychlení bude v nejsilnější variantě RS se dvěma motory poskytujícími 225 kW velmi solidní. Z nuly na stovku se dostanete již za 6,2 sekundy.

3) Jak daleko dojede na jedno nabití?

To se liší podle zvolené výkonové verze i zakoupené trakční baterie. Ta nejmenší bude mít využitelnou kapacitou 52 kWh. Bude dodávat energii elektromotoru (109 kW) u zadní nápravy. Takový vůz by podle údajů výrobce měl ujet 340 kilometrů. Kdo zvolí prostřední sadu baterií, ze které lze vyčerpat až 58 kWh a pohonnou jednotku s výkonem 132 kW, měl by se dostat do místa vzdáleného až 390 kilometrů. Nejvyššího dojezdu 500 kilometrů pak dosahuje Enyaq s motorem 150 kW a baterií s kapacitou 77 kWh. Pak budou v nabídce ještě varianty s výkony 195 a 225 kW (verze RS). Ty už mají pohon všech kol a obě by měly mít dojezd 460 kilometrů.

Nabíjení ze zásuvky jen v případě nouze

4) Jak dlouho a jakým způsobem půjde nabíjet?

Nejdražší verze budou schopny absorbovat do baterie elektřinu výkonem až 125 kW. Všechny zvládnou dobíjení výkonem 50 kW, který je typický pro dobíjecí stanice společnosti ČEZ a dobíjení z klasické zásuvky 230 Voltů výkonem 2,3 kW, případně z nástěnné domácí dobíječky (tazvaný wallbox) výkonem 7,2 kW. Při využití nejsilnější rychlodobíječky by se vůz měl nabít z 10 na 80 procent kapacity baterie během 40 minut. Při použití Wallboxu bude auto plně nabité za jednu noc, z domácí zásuvky to ovšem potrvá desítky hodin.

5) Kolik toho uveze?

Auto bude samozřejmě pětimístné a za druhou řadu sedadel půjde naložit 585 litrů. Pro srovnání - je to o 55 litrů méně než nabízí Octavia Combi čtvrté generace, ale stále kufr může pojmout sadu zavazadel i na dovolenou. Nejvýkonnější varianty vozu Enyaq navíc můžou táhnout až 1,2 tuny těžký přívěs.

6) Kde se vůz bude vyrábět?

Montovat ho budou dělníci v hlavním výrobním závodě automobilky - tedy v Mladé Boleslavi. Stane se tak těsně před koncem tohoto roku. Původně se plánoval start produkce zhruba na říjen až listopad. V Mladé Boleslavi se pro toto vozidlo sestaví z článků a modulů také všechny typy trakčních baterií.

7) Kolik bude stát?

Oficiálně se to zatím neví, nicméně zdroje naší redakce hovoří o ceníku startujícím na úrovni 800 000 Kč. To je ale pochopitelně cena za verzi s nejmenší baterií a nejslabším motorem. U vere RS se suma dostane s pravděpodobností hraničící s jistotou na úroveň kolem 1,2 milionu korun. Ceník Škoda zveřejní při zářijovém představení své novinky, kdy současně zahájí také předprodej.